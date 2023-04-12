深耕银发经济新机遇（观象台）

抓住银发经济新机遇，需要企业深度洞察用户需求，精准化解消费痛点，持续以创新优化供给

最近，一位朋友给年迈的父母换了台新洗衣机。这款产品操作简单、使用方便，只需按下“开关”和“智慧洗”两个按键，就能自动完成洗衣程序，还能根据衣物材质自动调节水温。朋友感慨，不是老年用户难以接受智能家电，而是智能家电要真正适应老年用户。

据统计，我国传统大家电产品平均每百户拥有量已近百台，市场饱和度较高。正因如此，近年来家电市场逐步由以新增需求为主的增量市场向以更新换代为主的存量市场转变。新的机遇在哪里？技术迭代会创造新供给，消费升级会催生新需求，银发经济也会带来新空间。“十四五”期间，我国将进入中度老龄化阶段。老龄社会的到来，无疑将催生体量庞大的银发经济，为产业发展带来新机遇。住建部数据显示，由居家环境适老化改造带来的直接市场份额将达3万亿元。

抓住新机遇，包括家电行业在内的不少制造业企业近年来推出了一系列新产品：有些是给传统产品加载新功能，比如具有摔倒呼救功能的热水器、具有防干烧功能的燃气灶、可通过语音直接控制的空调等，还有些是依靠前沿科技研发出的创新产品，比如能实时监测心率的智能手表、搭载毫米波雷达技术的智能监测仪、主打防滑功能的折叠淋浴椅等。这些新产品，瞄准了老年用户的特殊需求、使用偏好、消费习惯，优化了他们的使用体验，也得到了市场的积极反馈，让企业实现了更好发展。

同时也要看到，深耕银发经济、推动产业升级，往往难以一蹴而就。当下，不少老年人使用智能产品时，经常会遇到这样那样的“痛点”：有些智能电视、智能手机的功能越来越丰富，操作起来却十分繁琐；有些智能家电一旦操作不当就会系统报错，甚至死机，一些老年人担心将其弄坏最终沦为摆设。总体来看，与老年用户需求、老年产品市场需求相比，优质智能产品的供给仍有待提升。

与年轻人更心仪外观酷炫、功能丰富的产品不同，老年人往往更关注产品的便捷性、实用性。近年来受到老年人欢迎的新产品，往往在设计研发之初就充分考虑了老年人的使用体验和习惯，并在此基础上研发新产品。像精简遥控器按键的智能电视、增添远程协助模式的智能手机等，虽然只是加了一些新功能、进行了一点新改造，但这些看似简单的创新广受青睐。由此可以看出，抓住银发经济新机遇，需要企业深度洞察用户需求，精准化解消费痛点，持续以创新优化供给。

抓住银发经济的新机遇、新要求，求新求变，千方百计满足市场需求，将是众多传统产业企业在新发展阶段实现高质量发展的关键所在。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 18 版）