餐饮消费市场加快恢复向好（深度观察）

游客在浙江建德市莲花镇戴家新村的百家宴上品尝特色美食。

新华社记者 徐 昱摄

编者按：

中央经济工作会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。《政府工作报告》提出，推动餐饮、文化、旅游、体育等生活服务消费恢复。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域，促进餐饮业高质量发展对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。

当前，全国餐饮业呈现复苏势头，企业信心持续提升，新场景新业态不断涌现，餐饮消费市场加快恢复向好。如何进一步推动餐饮业高质量发展，记者走进市场进行采访。

发力新场景——

不断增加优质供给，提升供需适配性

【镜头】

一口火锅、一杯甜品、一眼美景、一首音乐……舒适悠闲的成都生活元素，在一辆小小的枣红色巴士里聚齐了。在四川成都市，城市巴士融合餐饮业态，给舌尖上的美味增添了新的味道。

成都市中心春熙路上，记者登上了一辆“火锅巴士”，一走进车内，车顶氛围灯、车头点歌台、车尾液晶电视等设备一应俱全。复古装潢的红色车厢摆设着8张同样色系的餐桌，皮质座椅已改成对坐形式。每张餐桌可以容纳4个人，半人高的玻璃窗外，熙熙攘攘的成都街景，随着车辆启动而缓缓流动起来。餐食陆续上桌，游客们一一品尝红油火锅、特色酥肉、红糖糍粑等当地美食。据介绍，随着时令季节的变化，餐饮巴士提供的菜品也会相应变化，以更好地满足多样化的消费需求。

不仅吃得安逸，行车线路也是经过精心设计的。火锅巴士把沿途的太古里、望平街、锦江、电视塔等景点串点成线，一一呈现。旅途中，行车助理会全程讲解成都的音乐文化、火锅文化以及沿线景点文化，让消费者在品味美食的同时，享受一场文化大餐。

当前，餐饮业营业收入占我国社会消费品零售总额比重10%以上，吸纳就业超过2000万人。作为接触性、聚集性服务业之一，餐饮业近年来受到过一定冲击。商务部和相关部门积极推出系列助企纾困政策，多措并举推动餐饮业复苏。去年12月下旬以来，餐饮消费市场加快恢复向好。今年1至2月，全国餐饮营业收入为8429亿元，同比增长9.2%，高于社会消费品零售总额增速5.7个百分点。

中国烹饪协会相关报告显示，餐饮业具有需求刚性、社交属性等特点，一直是消费市场的主力军。随着扩大消费政策推动、旅游市场复苏、美食促消费活动开展，餐饮市场将加快复苏。

“背靠中国消费大市场，餐饮业高质量发展的底气十足。”民革云南省委会主委、红河学院校长于干千说，我国具有超大规模市场优势，消费市场潜力很大。聚焦消费新需求，不断增加优质供给，提升供需适配性，餐饮业一定可以实现高质量发展。

“餐饮文化是中华优秀传统文化的组成部分，餐饮企业有责任传承和发扬餐饮文化。”世界中餐业联合会会长邢颖说，现在，越来越多餐饮企业走出国门、走向国际。中餐走出去不仅是中餐企业走出去、菜品走出去、厨师走出去、技术走出去，更重要的是中餐文化走出去。餐饮企业要实现经营理念、经营视野、经营方式的国际化，在讲好中国餐饮故事、促进中外文化交流的同时，实现国际化发展。

探索新业态——

推动产业融合，提供更丰富的餐饮消费体验

【镜头】

4月2日，正值晚饭饭点，一拨拨消费者来到四川成都市华商金融中心。跟其他商业综合体不同，这里从地下一层到楼上六层，全部是与餐饮相关的经济业态。除了不少四川的名小吃，上海菜、浙江菜、福建菜等100多个特色餐饮也聚集于此，为消费者“一站式”提供天南地北的舌尖美味。

华商金融中心地处成都高新区，近年来，随着大量高新技术企业聚集，一大批“新成都人”选择来这里发展。人数众多的消费新群体，给当地餐饮发展带来新机遇。华商金融中心打造的全餐饮商业业态，如今成了“新成都人”喜爱的美食地标，也吸引了不少游客前来体验。

除了天南地北的标志性美食，华商金融中心还引进了不少地道成都小馆品牌。无论是原来只开在德阳什邡的麻辣拌小店铺，还是只开在都江堰的张醪糟，这些小老板秉持着对“美味”的执着追求，生意越来越好。

成都市商务局相关负责人表示，今年，成都要打造国际化地标美食集聚区，着力推出2至3个多元业态和特色文化有机融合的国际新区核心美食圈，规划建设国际美食城，打造国际美食潮流地，为消费者提供更优质的餐饮消费服务。

3月下旬，商务部会同相关部门、四川省政府在春熙路步行街启动2023年“中华美食荟”暨“味美四川”川派餐饮消费季活动。商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂介绍，“中华美食荟”活动已连续举办3届，对促进餐饮业恢复发挥了积极作用。今年，各地商务主管部门和全国性行业协会将举办70场餐饮促消费活动，数量比去年增加了一倍，形成促消费的强大合力。

四川是餐饮业大省。近年来，四川大力培育天府“名菜、名厨、名店”三名品牌，释放餐饮消费潜力。今年1至2月，四川餐饮收入实现606亿元，同比增长11.1%。四川省副省长杨兴平表示，将打造更多的餐饮消费新场景，把川派餐饮的金字招牌越擦越亮，推动餐饮业高质量发展。

餐饮消费升级提速，餐饮企业聚焦消费新需求，推进餐饮和旅游、会展等产业融合发展，努力提供更丰富的餐饮消费体验。比如，西贝莜面村进入早餐市场；老乡鸡、眉州东坡等布局夜间经济；南城香、袁记云饺等餐饮品牌扎根社区；紫光园凭借“全时段+全品类+档口”模式，开出100多家直营店。顺应露营兴起，海底捞、大龙燚等品牌纷纷推出了露营相关产品组合。同庆楼把握预制菜风口，形成“餐饮+婚庆+食品”发展新模式。

“餐饮企业高质量发展，标准化不是选答题，而是必答题。”眉州东坡集团董事长王刚说，只有做好了标准化，才能更好地实现连锁化、国际化和品牌化。近年来，眉州东坡坚持更美味、更健康的标准，加大研发投入，把东坡扣肉、跷脚牛肉、夫妻肺片等标准化产品卖进沃尔玛等大型连锁超市，服务更多消费者。

餐饮业高质量发展必须坚持绿色发展。完善餐品信息标识、全流程提示适量点餐、推广小份菜……商务部指导中国商业联合会、中国烹饪协会、中国饭店协会、世界中餐业联合会及平台企业共同发布《关于餐饮外卖厉行节约适量点餐的倡议》，呼吁倡导全社会传承中华民族传统美德和优秀文化，厉行节约、反对浪费。

拓展新渠道——

积极应用新技术，提高行业数字化水平

【镜头】

“您好，扫描桌上二维码就能点餐。”4月1日，在北京市朝阳区广渠路的一家餐馆，服务员对刚进店的消费者王磊说。王磊用手机扫描二维码后，餐厅的菜品分类展现在页面中，还标注了分量、价格等信息，一目了然。一些已经售罄的菜品在菜单中也有提醒，避免了无效下单。就餐后，王磊在手机上就能结账，无需再像以前那样排队买单了。

“醋熘土豆丝、酸菜鱼，米饭2份，请再核对一下。”王磊就餐的时间正值订餐高峰期，餐厅堂食座无虚席，负责外卖的员工正在按照消费者外卖订单的需要，忙着备餐、出餐、打包，把一份份准备好的外卖交给外卖员。餐厅门外，外卖员秩序井然地排队等着取餐。

“现在无论是外出就餐，还是在家点餐，都比以前更方便了。”在王磊看来，很多餐饮企业都在尝试线下线上融合发展，积极创新外卖服务，上线小份菜、双人餐等餐食，推出家庭套餐和露营野餐套餐等，选择更加丰富。

我国餐饮企业不断提升数字化水平。有的餐饮企业推出微信小程序、线上旗舰店；有的餐饮企业引入智慧食安系统，打造智慧餐厅；有的餐饮企业突破堂食餐饮单一供给模式，扩展线上外卖、外带自提等新业务模式，营造了更加便捷高效的消费新场景。

随着数字管理系统、移动支付、大数据等技术应用，越来越多餐饮企业加快数字化进程，成为餐饮业高质量发展的一个突出特点。今年的“中华美食荟”活动更加注重线上线下结合，推动互联网电商平台开展餐饮让利促销活动。

中国烹饪协会相关报告显示，当前消费者获取信息的渠道更加多元，外卖、短视频团购、联名营销、直播带餐等成为餐饮品牌的重要销售渠道，餐饮企业要研究不同渠道的特点，推动线上线下融合，不断提升品牌影响力。数字化转型成为餐饮企业发展的“必修课”，数字化可以帮助企业实现选址、产品研发、门店运营和营销、供应链精细化管理与科学化决策，有效降低成本。餐饮企业要积极应用新技术，提高运营管理各环节数字化水平。

商务部党组成员、部长助理陈春江说，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。商务部将完善支持政策，改善消费条件，创新消费场景，进一步释放餐饮消费潜力，推动餐饮业高质量发展，为更好服务构建新发展格局贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 19 版）