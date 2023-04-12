新华社杭州4月11日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中9日至11日到安徽、浙江调研。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作和卫生健康工作的重要论述，坚持农业农村优先发展，按照党中央决策部署，毫不放松抓好春季农业生产，加强乡村医疗卫生服务保障，确保国家粮食安全和人民群众健康，为推动经济运行持续整体好转提供保障。

刘国中深入家庭农场、合作社和种业企业了解农业社会化服务发展和优良品种培育进展，走进田间地头察看冬小麦长势，到养殖基地了解水产品生产情况。他指出，抓好春季农业生产对实现全年粮食和重要农产品稳定安全供给至关重要，主产区、主销区和产销平衡区都要按照粮食安全党政同责要求，完成好各项目标任务。当前冬小麦长势总体较好，要加强全过程田间管理，及时开展赤霉病、条锈病等病虫害防治，防范好气象灾害，坚决夺取夏粮丰收。要加快落实粮油生产支持政策，加强备种育秧、农机检修和农资下摆，组织好农业社会化服务，保质保量完成春播任务。要紧紧抓住耕地和种子两个要害，加强旱涝保收高标准农田建设，扎实推进种业振兴，加快提升粮食产能。要扎实抓好蔬菜和畜牧渔业生产，确保“菜篮子”产品市场供应和价格基本稳定。

刘国中实地考察县级医院、乡镇卫生院、村卫生室和疾控中心，详细了解机构运行、医共体发展和乡村卫生队伍建设情况。他强调，完善乡村医疗卫生体系，是搞好疫情防控、全面推进健康中国建设的迫切要求和全面推进乡村振兴的重要任务。要把乡村医疗卫生体系建设作为五级书记抓乡村振兴的重要内容，加强县域内医疗卫生资源整合和优化配置，强化和拓展县域医疗卫生体系服务功能。基层卫生人员是群众健康的“守门人”，要发展壮大乡村医疗卫生人才队伍，完善收入待遇和保障机制。要加大医保等资金支持力度，提高农村地区医疗保障水平。要毫不放松抓好新阶段新冠疫情防控各项工作，总结有效做法，加快补齐短板，坚决巩固住来之不易的重大成果。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 02 版）