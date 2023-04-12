46年坚守“护牙”一线（讲述·一辈子一件事）

周学东在参加学术会议。

受访者供图

2015年，周学东（右二）在给患者诊疗。

念 扎摄

人物小传

周学东：1957年出生，四川成都人，1987年毕业于华西医科大学，获得医学博士学位，现为四川大学二级教授、四川大学华西口腔医（学）院学术院长、中国医学科学院学部委员；主要从事龋病、口腔感染性疾病与全身疾病的研究，钻研牙体牙髓病防治新技术，提出全生命周期口腔健康管理；获国家级、部省级科技成果奖7项。

沿着葱茏的绿道，走进四川大学华西口腔医（学）院，在口腔疾病研究国家重点实验室14楼，一名身穿白大褂的女士，正手握试管，给课题组研究生讲解全生命周期护牙研究前沿；她的身后，是排列整齐的实验操作平台，摆满了各种现代科学仪器……

她是周学东，口腔医学专家，四川大学华西口腔医（学）院学术院长、口腔疾病研究国家重点实验室主任。

“19岁时走进华西坝，我就深深地爱上了她”

“19岁时走进华西坝，我就深深地爱上了她。”周学东的肺腑之言，令人印象深刻。

老成都的南郊，有这样一片土地，“浅草方场广陌通”，1910年，这里诞生了华西协合大学，这片土地开始被人们称为“华西坝”。周学东一来到这儿，就深深地扎根在这里；到如今，已有46轮春秋。

1977年初春，周学东成为四川医学院口腔医学系（现为四川大学华西口腔医学院）的一名学生。她十分珍惜在华西坝学习的一分一秒。当时学校宿舍每晚10点钟熄灯，早上6点半亮灯。为了争取更多的读书时间，她几乎每天早上5点就到校园路灯下晨读，“路灯下的读书女生”成为她学生时期的代号，她的学习成绩始终在全年级名列前茅。

1980年，周学东毕业后被分配到攀枝花钢铁公司职工医院口腔科。1981年3月，周学东突然接到电报，让她到火车站接口腔医学专家岳松龄老师。周学东没有想到，岳老师从成都坐了一夜火车，专程来见她，是为了动员她报考研究生，选择龋病学专业，成为他的学生；岳松龄还把新版《医学微生物学》教材送给她。周学东心中掀起波澜：一位学术前辈为了学生如此尽心，这是何等的信任！

“继续深造！”1982年，周学东考上了研究生，回到华西坝，主攻变异链球菌与龋病研究；1985年，获得硕士学位后，她又考取了博士研究生，主攻牙菌斑生物膜与龋病方向，1987年12月通过论文答辩，成为改革开放后华西口腔医院和中国龋病学的第一位博士。

博士毕业后，周学东出国留学，但立志报国的她在学业完成后，谢绝了当地的工作机会，毅然回国……凭窗远眺，轻风拥绿荫，周学东心里只想着，“快些，再快些！”她知道，最美的风景，还是在家乡。

“牢记恩师的教导，立志做一名人民的好医生”

回到学校，周学东埋头从事龋病和口腔感染性疾病与全身健康的基础研究，潜心开展临床诊疗和教学工作。她1992年担任华西口腔医院副院长，1994年担任院长。她多次婉拒更好的工作岗位，目的只有一个：“牢记恩师的教导，立志做一名人民的好医生。”

30多年来，周学东一直没有离开过讲台和实验室。从教授到在读学生，谈到周学东，都有一个共同的感受：周老师的课堂上，总是包含科学家精神、医学人文等；她注重培养学生攀登科学高峰的理念和意识。“周老师很重视培养我们的科学思维，教导我们要把口腔和全身关系都纳入科研视野。”研究生杜信眉说道。

周学东还带领团队夜以继日攻关，创建以恢复口腔微生态为主的口腔疾病群体防治技术，提出全生命周期龋病管理，前移龋病防治，倡导以预防为主，尽可能延长牙齿使用寿命。

团队成员郑欣讲了一个故事：“学习口腔生物膜研究技术时，我在实验室忙了几个月，观察各种瓶瓶罐罐，得出一组数据，赶紧去跟周老师报喜。结果周老师看了我的数据，淡淡一笑说，二维图像上的信息经常会与实际情况有差别，你不妨再尝试一下三维成像的方法，让数据更可靠。于是我又摸索三维成像方法，才得出了准确数据。”

通过做根管治疗，把患牙保存下来，这个问题一度困扰着中国口腔医学界，也困扰着周学东……

周学东发现，牙齿的根管形态有不同类型。周学东提出，“要研究中国人根管系统的特征，制定出我们自己的标准。”她带领团队争分夺秒，开展针对中国人的根管系统解剖特征研究，发现了中国人特有的根管系统解剖结构，并在此基础上，制定出中国人的根管治疗临床评价体系。紧接着，周学东又率先开创显微根管治疗和显微根管外科手术等临床新技术。这项成果于2016年荣获国家科技进步奖二等奖。她主持的龋病研究成果，入选中国医学科学院2021年度重要医学进展。

“只有更加努力地工作，才真正对得起这身白大褂”

2007年，科技部批准建设华西口腔疾病研究国家重点实验室。走进实验室的学习室，有两本期刊引起了记者的关注——《国际口腔科学》和《骨研究》，图文精美，内容丰富。这是周学东带领团队为中国与世界口腔医学界搭建的桥梁，翻阅目录，投稿人都是国内外的学界专家。

周学东想，国家重点实验室应当成为国际口腔医学研究和交流的平台，要发出中国声音，必须要办一本国际性期刊作为载体。获悉这个想法，同事们都很激动，“这可是我们华西口腔产生国际影响的一个重要渠道。”大家都跃跃欲试。

周学东把起步当冲刺，带领大家奋力筹备，2009年，刊号终于办了下来。又经过近两年的努力，团队在严格审核挑选口腔医学专业论文的基础上，精心组织基础医学、干细胞等领域的稿件，办成综合性期刊，进入国际科学引文索引（SCI）。

后来，为了加强口腔医学与骨医学的交叉研究，华西口腔又获批主办《骨研究》，并也进入了国际科学引文索引。

如今，周学东仍带领团队奋战在口腔疾病科研的第一线：在实验室里，周学东手把手指导课题组研究生开展实验。风华正茂的学生们时而聚精会神，时而轻松一笑。在他们眼里，周学东既是严谨的导师，又是和蔼可亲的长辈，难怪有学生叫她“周妈妈”。“这里有风扇、有空调，比起烈日下劳作的人们，我们真的太幸运了。只有更加努力地工作，才真正对得起这身白大褂。”说着，周学东又爽朗地笑起来……

■快评

敢于走别人没有走过的路

周学东在长达40多年的科研历程中，始终如一坚持追踪国际口腔医学前沿，敢于走别人没有走过的路，千方百计寻找机遇，抢占国际口腔医学制高点。

她以敏锐的眼光，发现口腔微生物学是国际前沿学科，并长期从事研究。她还带领团队对中国人根管系统解剖特征开展研究，制定中国人的根管治疗临床评价体系……

敢于抢占科研制高点，努力打造新优势，已成为广大科技工作者共同的追求；而周学东敢为人先的精神，正是他们锐意进取的一个缩影。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 06 版）