食品、人体器官、火箭……3D打印正向诸多领域延展

3D打印工艺是指由机器自主“打印”连续的一层层软性、液体或粉末状材料，这些材料会迅速硬化或融合，从而形成三维固态物体。自20世纪80年代问世以来，3D打印技术已经取得长足进步，广泛应用于制造、医疗、航空航天等领域。科学家们利用3D打印技术打印出了火箭、食品，甚至直接在人体内3D打印生物材料。

美国商业与科技博客网站techdee.com在近日的报道中指出，随着技术的进一步发展，3D打印将继续在多个领域发挥重要作用，其六大发展趋势或将影响和改变世界。

改变太空旅行面貌

自2014年向国际空间站发送3D打印机以来，美国国家航空航天局（NASA）一直在太空开展3D打印实验，他们利用3D打印机制造国际空间站所需的各种物体。

俄罗斯宇航员在国际空间站首次用3D打印机制作出了太空工作所需的零部件——摄像头固定架。

3D打印机的出现令宇航员们可在太空直接打印所需的零部件及工具，不必等待从地球上“发货”。

此外，在太空的微重力环境下，3D打印出来的生物器官和组织比在地球上成熟得更快，效率也更高，科学家们有望借助3D打印技术在国际空间站打印出人体器官。

满足精准医疗需求

生物（器官）打印技术有望改变世界。生物打印包括使用3D打印技术创建人体组织和器官等生物结构，尽管这项技术仍处于早期阶段，但它已经显示出了诱人的前景，背后的驱动力是“人类实实在在的需求”。

未来，生物打印可消除对捐献器官的需求。如去年6月，美国一家再生医学制造公司宣布，一名出生时右耳发育不良的20岁女性移植了由她自己的细胞3D打印的耳朵。该公司称，这是首个已知的由活体组织制成的3D打印器官的例子，未来3D打印可产生更复杂的肝脏、肾脏和胰腺。此外，生物打印可让医生为特定患者打印出个性化药物。

生物3D打印也开始向人体深处迈进。澳大利亚工程师研制出了一种微型软体机器人手臂，可将生物材料直接3D打印到人体器官上，未来医生们有望通过小的皮肤切口，将该设备送入人体内难以触及的区域，精简未来的医疗程序，加速疾病治愈。

开发全新飞机火箭

航空航天领域很早已开始利用3D打印技术进行原型制作和生产，2023年，这一趋势将继续高歌猛进。

例如，NASA已经借助3D打印技术制造出了火箭发动机，这可能会带来更高效、更具成本效益的太空旅行。美国民营航天公司“相对论”甚至制造出了首枚3D打印火箭“人族一号”。“人族一号”高33.5米，85%的组成部分由3D打印而成，连火箭的发动机也由3D打印技术制造。未来，通过3D打印技术或能研制出全新类型的飞机彻底改变航空航天行业。

创造个性化膳食

食品打印代表的是3D打印技术领域一种相对较新的发展趋势。

美国哥伦比亚大学研究团队在《npj·食品科学》杂志上发表论文称，他们的3D打印机使用全麦饼干、花生酱、榛子巧克力酱、香蕉泥、草莓酱、樱桃糖浆和糖霜这7种原料制作出了芝士蛋糕。研究团队认为，激光烹饪和3D打印食品，能让主厨在毫米级的尺度集中香气和质感，创造出新的食物体验。

未来，食品打印可能成为创造个性化膳食的一种常见方式，例如，餐馆可使用食品打印技术为某位顾客专门制作餐点。

提高教育创新能力

3D打印技术声名鹊起，教育机构正在积极地对待这项技术，不仅将其纳入课程，也将其作为一种有价值且可持续的教育工具。如美国麻省理工学院、弗吉尼亚理工大学等都开设了3D打印课程。

培养和促进创造力是将3D打印融入教育的最显著优势之一。3D打印技术可让学生将所想转化为有形的物体，利用这些物品来更快、更有效地学习，还能够随时修改创意，而不只是停留在抽象的概念。3D打印可用于科学教育，使学生自己创建分子、细胞和其他生物结构的模型，获得动手学习体验。3D打印还提供许多机会来帮助跨学科学习。

定制时尚产品

此外，通过3D打印技术，人们可大规模生产定制产品，而传统制造方法无法实现这一点，这将为时尚、医疗保健和消费品等行业带来一系列新的机遇。

在今年2月的巴黎时装周秀场上，从高级定制时装品牌迪奥的德比鞋，到丹麦时尚品牌Rains的厚底鞋，人们看到了多款3D打印鞋的身影，表明3D打印技术正在鞋类甚至时尚领域大放异彩。