2023年北京市全民健身与营养社区行启动

2023年北京市全民健身与营养社区行8日正式启动。本次活动由北京市社会体育管理中心等主办，北京市社区体育协会等承办，旨在结合当前群众关心关注的健身健康问题，持续推进群众身边的健身活动，以科学有效的手段推进健康中国建设。

今年的首站活动来到了劲松街道，来自辖区的400余名居民参与其中。本次活动分为全民健身营养知识讲座和国民体质监测两个部分。营养知识讲座既有专业眼科专家讲解眼睛保健知识，让居民了解爱眼护眼、保护视力的重要性，也有营养专业人士讲解日常肠道养生和科学均衡饮食健康知识，让社区居民通过营养知识的学习，调整适合自己的膳食习惯。

国民体质监测也吸引了广大居民参与，社区居民通过体测项目了解自身肺活量、握力、平衡、反应等身体素质指标。一名参与的市民表示，在工作人员的专业引导下，大家伙逐一完成各项测试，能够更为直观地了解自己身体形态、身体机能、身体素质等身体状态，有利于日后有针对性地进行科学锻炼，从而为健康“加码”。

今年的活动还设置了时下流行的飞盘体验项目和VR模拟滑雪、冰蹴球等冰雪项目的体验和比赛，现场通过体验、比赛和互动相结合的方式，让大家了解冬奥冰雪知识，延续冬奥会热情。两个多小时的比拼，充分展现出社区群众热爱生活、积极向上的精神风貌，也将团结、拼搏的体育精神种在了社区居民的心里。

据介绍，活动将继续深入城市副中心、回天地区等5个社区，将科学健身方法和营养知识，切实带到群众身边，为民众的身体健康保驾护航。