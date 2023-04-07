@职场人 肩痛不一定是肩周炎，这四种情况需了解

随着季节转换，有不少职场人反映最近经常出现肩痛的情况，怀疑自己得了肩周炎。其实，肩痛不一定是肩周炎，在本期《1分钟养生课》上，湖南省人民医院骨关节与运动医学科主任王靖为广大网友讲解相关知识。

王靖介绍，肩痛的原因有很多，肩周炎只是其中的一种，又称为五十肩，常常在50岁左右开始发病，但现在的肩痛的人群越来越年轻，就不是用肩周炎所能解释的了。

王靖表示，常见的肩痛有四种：

第一种是肌筋膜疼痛综合征，也就是筋膜炎、肌筋膜炎，主要表现为肩背部姿势不良、用肩过度的时候，肩背部酸胀不适或疼痛，项背部肌肉僵硬。通常止痛药效果不太好，按摩之后可能有短暂的缓解，但是容易复发。处理的方式主要是松解扳肌点和肌筋膜，拉伸关节周围肌肉，配合一些消炎止痛类的药物和乙哌立松。

第二种是肩峰撞击症，主要表现在抬手在60度到120度肩关节疼痛，有时肩关节力量差，可以通过动作姿势模式的调整，使用一些非甾体类消炎止痛药，严重的时候需要做肩峰成型手术。

第三种是肩袖撕裂，常见于40岁以后的人群，夜间痛比较多、较明显，以及力弱，肩关节主动活动受限，但被动活动正常。早期可以用非甾体类消炎止痛药、冲击波、理疗、运动康复等治疗，严重的时候就要用手术来修复肩袖，甚至要做反肩置换。

第四种是肩周炎，其实就是肩关节僵硬，常常在50岁左右初发，表现为肩关节疼痛，肩关节的主被动活动受限，最大活动终末痛是很重要的一个特点。主要治疗是在止痛的前提下进行康复练习，打开关节活动度，止痛效果最好的是关节腔的注射治疗。

“以上几种疾病可以单发，也可以一起发，当分辨不清的时候，请找专科医生就诊。”王靖强调。

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