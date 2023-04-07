让国产水果占主角（品牌论）

阳光玫瑰、秋月梨、软籽石榴等一度依赖进口的高价水果，已经基本实现了国产化。今年6月，三亚榴莲经过多年培育也即将上市。国产水果不仅品质优良、品种丰富，价格也十分亲民，在各地商超、农贸市场、夜市的摊位上随处可见。

中国是世界上最大的水果生产国和消费国，目前，我国水果总产量近3亿吨，人均占有量在200公斤以上。“洋水果”有了国产平替，曾经的“舶来品”是如何走入寻常百姓家的？未来如何继续实现“国产水果自信”？

让国产水果唱主角，首先要从思想上摒弃传统“撮堆卖”的理念。“宁吃好桃一个，不吃烂桃一筐”，现在的市场中，高品质的水果不仅要好吃，还要安全、好看、有风味，已远远不是从前薄利多销的思维。看别人种什么自己就盲目种什么，只会导致与市场脱节，造成产能过剩。国产水果要在品质口感上下功夫，从田间地头到摆上人们的餐桌，水果生产的每一个环节都应精细化管理、严格把关，做到全流程品控。

提高国产水果品质，技术手段必须跟上。互联网上，不少果农纷纷晒出自己花式种果的好法子：用塑料薄膜覆盖树冠防止柑橘受冻、将西瓜挂起来种在半空中提高抗病率、在夜晚模拟太阳光促进火龙果生长发育……高手在民间，专家在身边，品种引进后如何实现本土化栽培，如何加强果树育种研发应用？国产水果在种植技术上大有可为。此外，水果作为一种不耐保存、有时节性的产品，运输过程中也需要科技护航。加快补齐“最后一公里”冷链物流设施短板，可以最大限度降低水果运输后的损失，确保送到消费者手中的都是好果。

实现国产水果“升级”，品牌塑造必不可少。数据显示，目前我国有超600万家水果相关企业，如何在激烈的市场竞争中脱颖而出？打造品牌是破局之道。去年，农业农村部印发了《农业品牌打造实施方案（2022—2025年）》，提出到2025年，重点培育300个精品农产品区域公用品牌，带动1000个核心企业品牌，3000个优质农产品品牌，并强调要加强品牌文化赋能。国产水果应抢抓机遇，盘活地域品牌，找准核心卖点，突出差异化优势，为水果贴上独特的品牌标签。

随着消费市场需求不断变化，水果产业精品化趋势日益明显，我们期待原本属于进口水果区的产品能越来越多地不断出现在国产水果区，期待更多国产水果品牌走上高质量发展的快车道。