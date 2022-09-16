中疾控专家：目前科技手段还不能消灭蚊子 疟疾输入后会引起再传播风险

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来地方病防控工作进展成效举行新闻发布会。中国疾控中心寄生虫病所所长周晓农在会上表示，去年世界卫生组织宣布我国已经消除了疟疾，这是一个伟大的壮举。但是目前输入性病例比较多，我国仍然存在着输入性疟疾病例引起当地流行的风险。

周晓农说，在新冠疫情以前，我国每年大概有3000例左右的输入性病例，这些病例进来以后，可能会造成三个方面的风险：

一是全球疟疾病例还是处于高峰时期，世界卫生组织在2020年报告全球有85个疟疾流行国家，发生了2.41亿的病例，比2019年增加了6%，而且死亡病例还有所增加，全球有62.7万疟疾病例死亡，比上年增加了12%。二是我国与非洲以及东南亚地区的国家交流越来越频繁，国际贸易、劳务输出、旅游出境等人员增多，疟疾病例输入的风险一直存在。三是我国疟疾流行区传播媒介孳生环境没有彻底改变，所以流行的条件还是存在。

周晓农特别指出，作为一个物种，目前科技手段还不能达到消灭蚊子这个物种的状态，所以蚊子的存在，特别是传播疟疾的按蚊，疟疾输入以后会引起再传播的风险。

周晓农介绍，为了防范疟疾输入再传播的风险，我国在2020年底印发了《防止疟疾输入再传播管理办法》，从能力保持、监测预警、应急处置、联防联控、工作保障等方面提出了明确要求。近期国家疾控局印发了《关于进一步做好防止疟疾输入再传播的通知》，主要是针对非洲传播季节回来的疟疾输入病有所增加的现象，进一步加强对疟疾等寄生虫病的预测预警，持续巩固消除疟疾成果，指导各个地方做好防止输入再传播工作。