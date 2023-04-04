“我战胜了癌症！”邢继春自豪地说道。

第一次见到邢继春，很难想到这样一位容光焕发、散发着满满精气神的优雅女士曾经是一位被癌症判过“死刑”的人。

在2015年的一天，邢继春无意中摸到肚子上有个肿块，去医院检查被确诊癌症。“那时候突然觉得掉进了无尽的深渊，人生也没有了方向，只剩下无尽的黑暗。”邢继春眼眶中泛起泪花，用颤抖的声音回忆着说。

正当茫然无措时，邢继春遇到北京世纪坛医院的李大夫。李大夫对她的病理结果进行了认真分析，制定了周密的治疗方案，劝慰道：“不要着急，有问题咱们就想办法解决，首先我们必须有足够的勇气去面对疾病。”

入院后，经过相关治疗，进行了手术，邢继春肚子里的“定时炸弹”被安全“拆除”。经过一段时间的修养，邢继春的各项指标达到了临床治愈的标准。

“乐观的心态是我康复的秘籍。”邢继春说，她从来不会去计较每次的化验报告，也不会去网上搜索那些令人不安的术语，而是坚持做自己热爱的事情并沉浸在其中。

在确定自己的身体状态恢复得不错后，邢继春就开始做自己喜欢的事情——练习模特步和跳舞，活动量不算太大，每天都是充实的生活，减少了很多胡思乱想的机会。

在李大夫的鼓励下，邢继春经常和模特队里的姐妹们一起外出参加演出，在很多地方留下了美丽的身影和足迹。精致的妆容、靓丽的时装、优雅的姿态，无不体现出她的自信与活力。“快乐是最好的良药，能够医治病痛。”这是邢继春当时内心的想法。

在与疾病的斗争过程中，李大夫始终鼓励她，给予她心灵上的支撑。每每想起李大夫，她都忍不住拿出手机，津津有味地读起聊天记录中的感人话语。

每次去复查，用邢继春的话来说，“好像走了一趟鬼门关”。对此，邢继春刻意去屏蔽一些东西，放下一切心理包袱，一晃就是8年过去了，一直没有复发。“癌症并不那么可怕，应该乐观豁达，勇敢面对。”她说。

得益于对肿瘤基础研究的进步和抗癌新药的不断推出，恶性肿瘤的治疗效果逐年提高。此外，国家每年还制定一系列切实可行的癌症防控策略，为人民群众的身体健康保驾护航，让更多癌症患者得以拥抱生命的阳光、向阳而生。