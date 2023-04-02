用绘本架起与“星星的孩子”沟通的桥梁

“原来孤独症小朋友也想和我们一起做游戏，只是他们不会表达”“我要和孤独症小朋友做同学，多多帮助他们”……近日，在参加完一场特殊的绘本共读活动后，济南幼儿园的孩子们发出这样的感慨。

“从故事的开始、发展到结束，孩子都沉浸其中。不仅整个过程的体验很快乐，而且能让孩子从中学到一些人生道理。”济南张女士带女儿参与完绘本共读活动后，认为这种形式能更好地帮助孩子们认知世界。

“今年4月2日是第16个世界孤独症日，也恰逢世界阅读日即将来临，我们策划举办了绘本共读活动，让孩子们走近孤独症儿童群体。”济南市安安特殊儿童康复中心创始人由仲在接受中新网记者采访时说，关爱孤独症儿童，首先应当了解这个群体。对孩子们来说，绘本是帮助他们“读懂”孤独症人群的良好方式。

孤独症，又称“自闭症”，是一种发育障碍，经过康复训练，孩子的能力可得到提升。与普通孩子相比，孤独症儿童存在社交沟通障碍、刻板行为、兴趣狭隘等问题。

由仲告诉记者，了解孤独症、接纳孤独症，应该从孩子做起。借助绘本，孩子们可以感受到生命的多元，学会理解和包容不同的人。“后期我们将邀请幼儿园小朋友到安安教育参与融合互动活动，跟孤独症孩子互动玩耍、共读绘本，让孩子们有更深入地接触和了解。”

从2010年开始，山东省少年儿童图书馆就在济南市安安特殊儿童康复中心设立“图书流通站”，为学生家长和特教老师提供图书借阅的便利，满足她们对阅读的需求。

“很多孤独症儿童需要家长陪伴进行康复训练，有时孩子需要独立上课。孩子上课时，家长便无事可做。有了图书流通站，家长能在里面看看书，缓解情绪和压力，为枯燥的生活注入新意，这就是我们建立流通站的意义。”山东少年儿童图书馆馆长张铁柱介绍说。

2017年，为了精准帮扶孤独症儿童群体，少儿馆开始以绘本为载体，成立专门的帮教团队，定期派专业老师前往济南市安安特殊儿童康复中心开设“故事会”，为孩子们讲述绘本故事，帮助孤独症儿童学习生活知识、提高认知能力、建立同伴友谊，以知识援助的方式开展融合增值服务。

13年来，从最初的流通站到故事会，再到现在的共读活动，绘本阅读已被众多孤独症儿童和家长认可，成为辅助孤独症儿童康复的创新尝试，也为大众了解孤独症群体提供了新的视角。

在张铁柱看来，小小的绘本蕴含着极大的能量。“绘本是一种综合性艺术形式，精美的图画、巧妙的设计和感人的故事能够带给人一种沉浸式的阅读体验，既能帮助‘星星的孩子’认知世界，也给世界重新认识他们的机会。”（作者 王采怡）