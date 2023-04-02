今天，走进孤独症，关爱“星星的孩子”

孤独症患儿，被称为“星星的孩子”，他们似乎有着不被常人理解的思维模式，世界在他们面前，也不在他们面前。面对孤独症患者，我们应该怎么做？4月2日是世界孤独症日，愿每一个“星星的孩子”都能被世界温柔以待↓↓↓