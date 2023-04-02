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世界孤独症日 | 了解孤独症 走出9个误区

2023年04月02日08:32 来源：人民网

编者按：4月2日是世界孤独症日。孤独症也称“自闭症”，患儿常被称为“来自星星的孩子”。关于孤独症，至今仍有很多人存在认识误区。希望广大网友科学了解孤独症，努力让孤独症儿童得到社会上更多的体恤与关怀。

(责编：杨迪、吕骞)


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