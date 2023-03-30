两部门要求保障出生医学证明新版证件和旧版证件顺利交替

新华社北京3月29日电（记者李恒）出生医学证明（第七版）将于4月1日起启用。记者近日从国家卫生健康委了解到，为保障新版证件和旧版证件顺利交替，国家卫生健康委、公安部联合印发《关于启用出生医学证明（第七版）的通知》，明确新版出生医学证明启用及旧版的清理销毁等相关要求。

出生医学证明（第七版）样证式样。（图片来源于国家卫生健康委）

出生医学证明是证明婴儿出生状态、血亲关系以及申报国籍、户籍取得公民身份的法定医学证明。

2023年4月1日起启用的出生医学证明（第七版），由国家卫生健康委统一制发，原统一制发的出生医学证明（第六版）签发日期截至2023年3月31日。新版出生医学证明正页、副页和存根三联右下方的“出生医学证明编号”表示形式由“1位字母+9位数字”变更为“1位字母+9位数字+条形码”，相应区域的底色由绿色改为黄色，其他文字、格式、色值以及所有防伪技术均未改动。

通知要求，2023年4月1日起，各地要及时清理本部门及各级管理机构、签发机构尚未使用的出生医学证明（第六版），按废证管理要求予以处理，不得延期使用。要认真做好旧版证件登记工作，如实记录证件编号和数量，在证件中标识作废，逐级报至省级卫生健康行政部门集中销毁，并作好销毁记录。

据了解，为确保新版出生医学证明顺利启用，各地多家医院已对库存旧版出生医学证明进行全面清点、收缴，加盖作废标志，做到老版空白证件“一张不漏，一张不丢”。