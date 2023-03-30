两部门命名首批全国婴幼儿照护服务示范城市

新华社北京3月29日电（记者李恒）记者29日从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委、国家发展改革委近日联合印发通知，决定命名河北省石家庄市等33个城市（区）为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市。

国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，示范城市创建有利于调动社会力量参与的积极性，提升婴幼儿照护和托育服务整体水平。同时，发挥市场在资源配置中的决定性作用，大力发展价格可接受、质量有保障、方便可及的普惠托育，扩大有效供给，更好地满足广大婴幼儿家庭的需求，补齐当前公共服务中“幼有所育”的短板弱项。

据介绍，该创建活动以设区的市（地、州、盟）、直辖市的区（县）为单位开展，每2年为一个周期。2022年以来，国家卫生健康委、国家发展改革委严格评审标准和程序，经城市主动申报、省级评审推荐、国家审核公示等程序，命名首批33个示范城市（区）。

通知要求，被命名的示范城市要持续深化创建，大力发展多种形式的普惠托育服务，逐步健全婴幼儿照护服务的政策法规体系、标准规范体系和服务供给体系，更好地满足人民群众的婴幼儿照护服务需求。

记者了解到，下一步，国家卫生健康委、国家发展改革委将持续深化全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动，认真总结经验做法，加强宣传推广，不断提高婴幼儿照护服务整体水平。