两部门命名首批33个全国婴幼儿照护服务示范城市

人民网北京3月30日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委网站消息，近日，国家卫生健康委、国家发展改革委发布通知，决定命名河北省石家庄市等33个城市（区）为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市。

为落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》要求，经全国评比达标表彰工作协调小组批复同意，国家卫生健康委、国家发展改革委组织开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动。

该创建活动以设区的市（地、州、盟）、直辖市的区（县）为单位开展，每2年为一个周期。2022年以来，国家卫生健康委、国家发展改革委坚持公开公正、好中选优的原则，严格评审标准和程序，经城市主动申报、省级评审推荐、国家审核公示等程序，命名首批33个示范城市。这些城市党委政府重视程度高，工作基础扎实，支持政策完善，普惠托育多元，创建成效明显，社会认可、群众满意。

下一步，国家卫生健康委、国家发展改革委将持续深化全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动，认真总结经验做法，加强宣传推广，不断提高婴幼儿照护服务整体水平。

第一批全国婴幼儿照护服务示范城市名单

（按行政区划排序）

河北省：石家庄市、衡水市

内蒙古自治区：鄂尔多斯市

黑龙江省：哈尔滨市

上海市：黄浦区、浦东新区、奉贤区

江苏省：南京市、无锡市、苏州市

浙江省：杭州市、宁波市、温州市

安徽省：合肥市、淮北市

福建省：厦门市

江西省：南昌市

山东省：济南市、济宁市、聊城市

河南省：郑州市

湖北省：荆门市

广东省：广州市、珠海市

广西壮族自治区：南宁市、柳州市

重庆市：万州区

四川省：成都市、眉山市

云南省：保山市

陕西省：西安市

青海省：西宁市

新疆维吾尔自治区：克拉玛依市