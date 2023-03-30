留学美英日，看病就医这样做

学子留学海外，身体健康不容忽视。生活中难免出现换季时感冒、运动中受伤等情况，需要在当地就医治疗。不同国家的医疗系统和看病流程有所不同，正因如此，留学在外需要提前了解当地看病就医的渠道和方法。

近日，本报记者采访了几位在美国、英国、日本的中国留学生，他们在留学国寻医问诊的经历有一定代表性。总体而言，学子在出国前，需了解并购买当地的医疗保险，降低健康风险带来的影响。此外，还应熟悉留学国的医疗制度概况和就医流程，有的放矢地学习一些专业医疗词汇，确保就诊顺畅，健康顺利地完成学业。

美国：留意医疗保险报销信息

“来美国留学，绝大多数学校会强制要求学生购买医疗保险。”就读于美国伊利诺伊大学香槟分校的博士生章槊告诉记者，“学生医疗保险的价格在不同地方有所不同，以美国中部为例，一般每学期需要600到800美元，在东西海岸的大城市则贵出不少。我购买保险的覆盖范围除视力和口腔疾病就诊外，几乎都可以报销，通常报销后自己还需承担一部分费用。”

章槊在去年曾出现过食道反流的症状，在当地做了胃镜检查。他说：“美国看病的流程一般很长，学生看病要先向校医院预约时间。校医院设备相对简陋，不能做胃镜，便把我推荐到了当地的大型医院。不过，整个流程走下来，我等了大约半年才做上了胃镜。”

章槊建议，诸如胃镜、喉肠镜等检查，留学生可以趁放假回国时完成，还可以多留意当地医院的资助项目信息。“我就诊的医院提供基金会的资助项目，它面向在美国购买了医疗保险的低收入人群，我在学校做助教有收入，恰好符合条件，这次看病就报销了全部费用。”章槊说。

美国杜兰大学的博士生李桦建议留学生准备好“小药箱”，她说：“留学生可以从国内带一些常用的非处方药，以备不时之需，还应学习一些基本医疗知识，例如外伤包扎等。学业繁忙时，不少同学饮食不规律、营养不均衡，这会降低身体免疫力。应该有意识地多吃新鲜水果、蔬菜，增加运动锻炼，保持健康要从平日做起。”

英国：入学后注册GP

许多前往英国留学的学生，都对英国的NHS（National Health Service国民保健制度）不陌生。留学生在办理签证时需缴纳英国的医疗保险，这样就可以享受NHS的医疗服务，在英国留学过程中减轻看病带来的额外负担。NHS提供日常医疗、疾病预防、母婴保健、疾病护理等医疗服务。

就读于英国谢菲尔德大学的沙天翼告诉记者，在英国看病，要先注册GP（General Practitioner），即综合类普通科医生，GP诊所即社区门诊，它是NHS系统的一级医疗中心。学生可以根据自己的住址，选择距离最近的GP。

沙天翼说：“看病时我先在网上预约GP时间，再输入100字左右描述自己的情况，到了预约时间去就诊就可以了，大多数轻症在这里都能立刻得到治疗。如有更多诊疗需要，例如拍X光等，GP会帮我预约去医院的时间，GP诊所和医院的电子系统是互通的，也会保留病人的治疗记录。”

看病需要预约，也带来了一些不便。沙天翼说：“预约时间短则两三天，长则能约到1个月后，有时还没到看诊日期，病就好了，我建议同学们一感到不舒服就先预约。如果遇到急症或较为严重的伤病，可以寻求NHS急救途径，包括‘walk in centre（免预约诊所）’和‘AE（紧急门诊）’，后者紧急程度更高，一般接收有危及生命情况的病人。此外，还可以选择私人诊所或者私立医院，速度更快，但费用较高。”

日本：购买国民健康保险

“刚来日本时我有些水土不服，没少往医院跑，也因此积累了不少看病经验。”周玉是日本早稻田大学的一名学生，留学之初她由于肠胃炎反复发作，在当地就医多次。周玉说，令她印象深刻的是日本的看病流程。

“对日本的医疗系统没有了解前，我以为生病后应该直接去医院。事实上，日本的医疗系统要求病人先去诊所看病。”周玉说，“如果诊所的医生认为病症严重，会给病人写一封推荐信，病人再持推荐信去医院治病。我建议留学生去诊所前，先了解一些专业术语或寻找会中文的医生，这样能够准确描述自己的症状，交流顺畅。”

在日本，国民健康保险是一种医疗保障。日本的看病治疗花费较高，但国民健康保险可以承担报销70%的费用。在国民健康保险的基础上，留学生还可以继续享受一定比例的优惠，最后只需要缴纳一小部分费用。需要注意的是，国民健康保险的各地收费标准不同，留学生到达日本后在市役所办理即可，几周后会收到账单和保险证。

“对于在日本的留学生来说，国民健康保险是一定要购买的。”周玉说，“加入该保险之后，不仅看病只需负担很少一部分钱，还可以办理保费学生减免，减免完成后一年只需要花不到2万日元，看病很划算。此外，保险覆盖的范围也很广，除了整牙、体检、医疗美容外，日常的感冒发烧、伤病治疗都可以报销，看病的时候记得带上保险证就行了。”