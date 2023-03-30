增进群众健身获得感幸福感

建设好、运营好群众健身项目，贵在因势利导，贵在因地制宜，贵在将好的规划转化为群众的获得感、幸福感

历经3年设计、规划、建设，2300公里的“环浙步道”主线于去年底正式闭环贯通。

浙江为啥要建“环浙步道”？从政策层面讲，国家支持浙江率先建设国家步道，打造国家级山地户外运动示范区。从实际操作层面讲，浙江人多地少，人均体育场地面积扩大增量有一定难度，利用丰富的山水资源，“环浙步道”能以相对更少的投入缓解群众健身场所不足的问题。浙江省体育局相关负责人表示，浙江有发展户外运动的自然资源优势，建设“环浙步道”不仅可以推动全民健身，也能助力乡村振兴。

浙江为啥能在3年内完成“环浙步道”闭环主线？这与相关部门始终秉持开放、专业的态度直接相关，也与执行团队“以人为本、以找代建、最少干预、勾连成网”的务实做法直接相关。浙江地貌“七山一水二分田”，“环浙步道”主干道依托的就是省内天目山、会稽山、四明山、天台山、括苍山、雁荡山、洞宫山、仙霞岭、千里岗等主要山脉走势，以此串联历史遗迹、风景名胜、特色村落。在具体推进过程中，又整合山路古道、景区游步道、健身步道、林道、防火道、户外穿越线路和乡村共用道路等形成步道网络，这对步道勾连成网起到至关重要的作用。

“环浙步道”闭环主线贯通只是一个开始。按照规划，2023年将新建2750公里“环浙步道”，2025年将建成总里程10000公里“环浙步道”系统。如果说建成“环浙步道”并不容易，那么如何用好“环浙步道”同样面临诸多挑战。比如，如何验收已经建成的2300公里“环浙步道”闭环主线，就是一个难题。牵头步道建设的浙江省体育局处理这一问题的创新做法，令人眼前一亮：今年2月起举办的“环浙步道”挑战赛，面向全国征集10支参赛队伍。举办这一赛事的目的在于以赛引流，激发户外运动爱好者健身热情，同时也可借助参赛者的专业视角来检验“环浙步道”的建设成果。

大力推进“环浙步道”建设，浙江还有更深远的考虑：步道可以将运动人流引向山野之间，步道还可以培育户外运动组织、吸引社会资本投入、做大户外运动装备产业，形成乡村步道产业经济带。

大力推进“环浙步道”建设，说到底是一项满足群众多元化健身需求的民心工程。建设好、运营好群众健身项目，贵在因势利导，贵在因地制宜，贵在将好的规划转化为群众的获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 18 版）