河北推动环京地区协同养老项目建设

本报石家庄3月29日电 （记者史自强）河北省近日出台行动方案，提出全省将积极应对人口老龄化、加强养老服务工作，以基本养老服务和普惠养老服务为发展重点，努力提升环京14县（市、区）协同养老示范效应，加快全省养老服务高质量发展步伐。

根据方案，2023年，河北将在环京14个县（市、区）启动一批协同养老示范项目。到2027年，环京协同养老示范带形成规模效应，有效承接北京养老需求，康养产业实现集聚化、规模化、品牌化发展，打造一批百亿级的产业集群。

方案明确，河北将顺应需求多元化趋势，创建协同养老示范带。全省将以满足中高端养老服务需求为目标，坚持市场主导，强化京冀合作，构建“一区（环京4市14县养老核心区）、一圈（秦唐石高铁1小时养老服务圈）、三带（燕山、太行山、沿海康养休闲产业带）”康养产业发展格局。

据了解，河北将推进旅居项目建设。以企业为主体，重点在“一圈三带”温泉、生态等特色资源突出地，建设一批集温泉疗养、康养健身、休闲娱乐于一体的康养综合体。推进文旅康养特色小镇项目建设。以特色小镇为单元，谋划建设温泉疗养、森林颐养、田园乐养等项目，培育形成一批集休闲旅游、运动健身、养生理疗、医疗保健等功能于一体的文旅康养特色小镇，为广大老年人提供养老生活新空间。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 13 版）