在这里，孩子们感受家的温暖

孩子们在江西省赣州市南康区卢屋村“童心港湾”参加日常关爱活动。

本报记者 朱 磊摄

江西省泰和县螺溪镇保全村童伴妈妈刘莲娟为孩子们普及地震自救知识。

本报记者 朱 磊摄

共青团江西省吉安市吉州区委组织返乡大学生志愿者在长塘镇“童心港湾”开展关爱活动。

本报记者 朱 磊摄

核心阅读

整合利用公共空间、选强配齐工作队伍、统筹社会各界资源……江西持续推动“童心港湾”建设，为呵护农村留守儿童健康成长、守护农村留守儿童精神家园，做出了有益的尝试。

江西是外出务工大省。据统计，截至目前，江西仅农村便有留守儿童26万余人。

如何呵护孩子们的成长，尤其是守护好他们的精神家园，从2019年开始，江西在全省先后建设了1857个“童心港湾”。日前，记者深入走访，在多个“童心港湾”与童伴妈妈交流，家访留守儿童。他们的故事让记者深刻感受到，一个个小小的“童心港湾”，一名名童伴妈妈，打开了众多留守儿童的心门。

一名“妈妈”，一个港湾

沿着小路，走进江西省吉安市泰和县螺溪镇保全村外的村小，刚进校门，就听到了二楼的欢声笑语，门牌上“童心港湾”几个彩字分外显眼。

推门而入，留守儿童周兴成和伙伴们正在童伴妈妈刘莲娟的带领下，猜灯谜、做游戏。两间不大的教室里，一间是阅读室，摆放着各式图书；一间是活动室，孩子们做手工、画画、玩游戏的照片贴得到处都是。小小空间，格外温馨。

最近的这个寒假，是12岁的周兴成这些年最开心的一个假期。父母从深圳回来过年，一直到元宵节才离开。周兴成的爸爸周富武和爱人这些年一直在广州等地做室内装潢，这3年一直没有回过家，留下周兴成与爷爷奶奶生活。在他们印象里，周兴成内向、腼腆、胆子小，不像个男娃娃。

但是今年，两口子发现娃娃变化不小，在家帮奶奶承担家务，身边朋友多了，“关键学习还没落下！”

从孩子奶奶口中得知“童心港湾”的周富武，专程跟着周兴成拜访了刘莲娟。看着儿子亲切地叫着“刘妈妈”，和朋友们玩得不亦乐乎，周富武感慨不已：“刘老师弥补了孩子对亲情的渴望啊。”

刘莲娟与周富武交流了关于孩子成长的一些想法。按照刘莲娟的建议，周富武一次晚饭后，带着儿子沿着村路边走边交心，从个人爱好到学习，无所不谈。周兴成兴致勃勃地跟父亲约定，暑假要到深圳，看看父亲工作的场景。

小小的“童心港湾”，因为一名童伴妈妈，让孩子们心灵有了依靠，让孩子们敞开了心扉。这也正是江西团省委工作人员在推动“童心港湾”建设中最大的感触。

2019年，江西开始积极探索团组织常态化服务农村留守儿童的团属公益阵地——“童心港湾”。保全村“童心港湾”，正是当时3个试点之一。

“推行初期，我们确定了利用好农村现有资源打造硬件、全力以赴抓好提升软件的基本原则。”江西团省委青年发展部部长葛李保介绍。

在这个基本原则下，闲置村小、农村书屋、新时代文明实践中心站等区域通过整合利用，成为留守儿童的学习娱乐空间。为了选强配齐童伴妈妈队伍，江西团省委明确了所有人选需经村委推荐、乡镇团委初审、团县委审定，统一培训上岗，镇村干部不得兼任等具体要求。

“同时，为了让童伴妈妈能稳定工作，我们每年为每个点提供不少于2万元的资金补助，主要用于童伴妈妈的工资发放、工作补贴。”葛李保说。

有着十几年幼儿教育经验的刘莲娟，就这样被村里推荐为童伴妈妈。同时，她还是螺溪镇一家幼儿园的老师，住在镇里。每到周末，她便骑上电动自行车，往返于村镇之间，每周在“童心港湾”开展10多个小时的亲情连线、阅读陪伴、文体项目、家访校访等活动。

如今，在江西已经建设起1857个“童心港湾”。上千名童伴妈妈像刘莲娟一样，为孩子们送去关爱。她们直接联系服务的留守儿童达到6万余名。

一项制度，一路探索

刘莲娟对孩子们的影响，不仅仅只是陪伴。通过辅导作业，培养学习习惯，不少家长的反馈让她欣喜：孩子的学习都有了提升。

跟着刘莲娟，敲开留守儿童周子棵家的大门，一只黄狗跑出来朝她直摇尾巴。子棵的家长见了刘莲娟，忙不迭地让座，端上热腾腾的茶水。

“过去可没这么好的待遇！”刘莲娟笑道。

“童心港湾”成立之初，村里人并不了解具体背景，对于刘莲娟爱搭不理。甚至一些不认识刘莲娟的人，以为她是骗子。忙活了个把月，走进“童心港湾”的留守儿童还不到5人，刘莲娟一度打起了退堂鼓。

为了帮助童伴妈妈们树立信心，在团中央共青团“童心港湾”全国项目办的指导下，江西团省委会同省检察院、江西科技师范大学录制线上课程，组织122场线下培训。刘莲娟就被送到四川省团校，参加了童伴妈妈培训。

回到保全村后，刘莲娟现学现用，请村里派出一名村干部，跟着她一起入户。有了村干部的保证，家长们终于放心。周子棵就是在这个时候，在奶奶的陪伴下，走进了“童心港湾”。

“第一次家访，一进子棵家，他就躺在床上玩手机。奶奶无奈地说：‘刘老师，你帮我好好说说呢，管也管不住，说了也不听。’”

“跟子棵交流过几次后，我让他把手机放下，学习45分钟，再奖励自己玩一会，并让他在‘童心港湾’写作业，我来监督辅导。多次尝试后，子棵已经可以自己掌握时间节奏了。奶奶直夸他懂事多了，学习上也进步好多。”

打开刘莲娟的童伴妈妈手册，清晰地记录了周子棵成长的过程——从刚进“童心港湾”时，躲在奶奶身后害羞的小男孩，到如今已是阳光少年。正说着，周子棵跑了出来，跟每个人打了招呼，“我现在上初二，但是每周都还想去‘童心港湾’哩！”

“那里也是你的家啊，随时欢迎你。”刘莲娟笑道。

如今，刘莲娟每个季度都要走进培训课堂，或者在云课堂上学习。如何陪伴孩子，如何跟家长们深入沟通，如何提高孩子的学习兴趣，“和孩子们一起成长！”

与童伴妈妈和孩子们一起努力成长的，还有“童心港湾”这项制度。2020年4月，在总结试点经验的基础上，江西团省委与省文明办、省乡村振兴局、省民政厅成立了“童心港湾”项目办，团省委宣传部工作人员孙蔚被抽调作为项目办管理服务组负责人，“在这之前，我们又用了两个月的时间，对全省农村留守儿童群体进行调研。”

调研的结果，让大家感受到推动“童心港湾”的紧迫性。“留守儿童大部分都不缺乏物质基础，更多的是由于缺少沟通与缺乏陪伴和关爱，导致性格孤僻，注意力不集中。另一方面，有些孩子因为家里老人管不了，因此学习习惯难以养成，成绩普遍处于中下游。”孙蔚说。

找到问题，就要针对性思考解决办法。在设计“童心港湾”制度时，江西团省委强调了童伴妈妈要在50周岁以下、初中及以上学历的要求，并针对性地寻找具有儿童教育背景的人选参与。同时，在培训课中，对于学生学习辅导、安全教育、家庭沟通等内容，设置专门课程。

数据显示，江西童伴妈妈平均年龄35.21岁，其中具有儿童教育背景的人员占73.9%，大专及以上学历的占69.8%，参加了县项目办组织的线下培训的占94.1%，参加《童心港湾云课堂》示范课程学习培训的占95%，基本实现了培训全覆盖。

“不断吸取各个点上的操作经验来完善制度。”孙蔚介绍，“童心港湾”试点时，刘莲娟给团县委反映了一个问题：有小朋友在打篮球时崴了脚，做了CT。问题反馈后，团省委及时与相关保险公司沟通，最终统一为“童心港湾”购买了社会活动公众责任险，相当于给“童心港湾”区域内所有留守儿童购买了一份安全保险。同时，团省委要求“童心港湾”做到安全到位，确保留守儿童在“童心港湾”区域内和活动期间的安全。

经过近3年的实践探索，如今，江西逐渐形成了以“一个童心小屋、一位童伴妈妈、一套工作机制、一系列关爱服务、一批帮扶资金”为主要内容的“五个一”模式，“童心港湾”建设初具成效。

一个平台，八方来助

不久前，宜春市万载县皂下村“童心港湾”项目正式揭牌。这个由省生态环境厅与皂下村联合打造的“童心港湾”，依托皂下村小学为活动主阵地，建筑面积1375平方米，设施齐备，涵盖学习、阅览、运动、亲情沟通、心理辅导等多项功能。

目前，江西75家省直厅局都已依托各自乡村振兴定点帮扶村建设起“童心港湾”，有效充实基层项目建设力量。

从省直部门到国企、高校，从上市公司到乡贤，没有直接动用财政资金，“童心港湾”却将社会各界的目光聚焦于此，每年筹集4000多万元资金。在江西团省委书记邱凌看来：“社会各界对留守儿童群体始终关心关爱，而群团组织的优势，就是将这爱心的涓涓细流，汇聚成江河。”

汇成江河的，不仅仅是资金和硬件。各种公益伙伴的倾情加盟，让“童心港湾”不只是童伴妈妈的“独角戏”。

从2022年6月成为童伴妈妈以来，卢婕和共青团赣州市南康区委负责人一起，一直致力于将卢屋村“童心港湾”打造成一个多元化的平台，吸引社会和公益力量的参与。如今，心理专家团体、体育老师团队、科学兴趣小组等公益伙伴都已经入驻。

卢婕服务的“童心港湾”，设在历史悠久的龙源书院。和书院一样，卢屋村所在的唐江镇，是千年古镇，如今属于典型的城郊接合部。城市的发展，让古镇和小村，都承载着转型的阵痛，家长们出门挣钱，顾不上家和孩子。

陈静（化名）虽然已经11岁，但是仍然害怕一个人睡觉，睡深了又会被噩梦惊醒。在最开始被奶奶带到卢婕面前时，和很多留守儿童一样，她紧紧抓着个手机，“就像孩童时抱在怀里的洋娃娃一般，舍不得丢下。”

卢婕做过家访后，对于陈静的家事才有了了解。小女孩父母离异，跟着爷爷奶奶长大，母亲一个月才会来看她一次。“担心她留下心理阴影。”卢婕第一时间想到了让心理专家介入。

卢婕迅速联系了公益伙伴——红旗学校杨丽琴老师。作为执证的心理辅导老师，杨老师和陈静在“童心港湾”专门设置的心理咨询室聊了一个多小时。之后，针对陈静的心理状况，进行了阶段性的心理干预。

下午，暖暖的阳光照在龙源书院里，区里一所机器人培训学校的彭丹老师正带着孩子们操作无人机。陈静饶有兴致地在一旁看着，也在老师的指导下操作无人机飞上飞下。

“几次心理辅导之后，陈静的心门打开了。我和她成了朋友，聊聊心事，解开困惑。你看她，现在多开朗。”看着笑容灿烂的陈静，卢婕的眼里满是欣慰。

书院内，老建筑古色古香，老树苍虬，“选择这里，就是希望这小小的港湾，传承古人‘天行健，君子以自强不息’的理念，让孩子们身心都能得到成长。”卢婕说。

随着卢屋村“童心港湾”名气渐响，公益伙伴们也越来越多。从最初的两三名志愿者，到如今12个团体。每个周末，卢婕都要和公益伙伴们做策划、拿方案，忙得很充实。

根据“童心港湾”项目推进的工作要求，省“童心港湾”项目办抽调成立5个工作组，于2022年9月30日至10月20日完成了对全省11个设区市的调研。其间，完成对23个县（市、区）119个“童心港湾”项目点的实地调研，共发放7824份调查问卷。从各调研组汇总项目建设、运营管理、活动开展3个方面的数据来看，项目点运行总体优良率为82.35%，建设和运行的整体情况较好。

“2023年将是服务提升年，通过优化管理路径，提升服务实效，加大对于童伴妈妈群体的关心和支持，建强工作关爱队伍，丰富关爱内容，形成关爱合力。我想，每个‘童心港湾’都会成为留守儿童的心灵之家。”邱凌说。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 13 版）