孤独症特教教师如何强化职业角色

孤独症特殊教育教师与普通教育教师一样，都承担着立德树人，促进学生全面发展，为学生更好地适应社会和融入社会奠定基础这一重任，但对特教教师而言，由于孤独症学生的表现复杂多变，每位学生都可能需要一种适合自己身心特点的教学方式，因此，教学任务的难度也呈几何倍数增长。从某种程度上看，虽然特教教师作为爱的输出者要对孤独症学生施以关爱，但同时他们也因孤独症专业工作者的身份而需要得到关注和支持。

特教教师要成为“多面手”

在教学实践中，孤独症特教教师一方面要对学生的现实情况做出及时判断，另一方面要对学生随时波动的情绪予以安抚，同时还要对学生无法完成的日常生活任务进行细心照料和支持。在这样的情境下，特教教师不仅在课堂内外兼顾孤独症学生认知、情绪和行为等各方面的能力发展；还要成为学生家长的专业引路人，在家校合作过程中担任领航员；在社区内，更要在融合教育舆论宣导方面发挥积极作用。

以上种种，使得特教教师的职业角色承受着强烈的内部压力与外部张力，也使得他们的职业角色定位显得尤为重要。对特教教师而言，他们的职业角色不仅是要完成“传道授业解惑”的任务，还要成为一名“多面手”。

2015年教育部颁布《特殊教育教师专业标准（试行）》（以下简称《标准》）对特殊教育教师应具有的专业能力提出了三个大类68条具体内容。其中提到：“根据学生已有的知识和经验，创设适宜的学习环境和氛围，选择合适的教学策略与方法”。在日常教学情境中，特教教师需要通过运用现有资源逐渐生成属于自己的职业角色。教师需要依托规范的专业知识体系，对孤独症学生的情况进行全面、充分的综合性评估，为制定适合学生的个别化教育计划做准备。在个别化教育计划的具体实施过程中，教师要建立和学生之间的信任感，随后通过适应学生的状态，判断他们的认知、情绪、行为等信息；并根据学生的发展水平，在教育计划框架内，灵活调整教学目标、内容和方法，进行教学。在这一过程中，职业角色的内涵逐步形成。需要特别指出的是，特教教师在全面接纳学生、科学评估学生，并将学生视为一种积极的教学资源和平等的互动伙伴后，才能够在解决教学疑难问题的同时，明确自己的职业角色边界。

“多面手”的职业角色确立后，特教教师还要根据工作方向的逐步深入参加相关培训，对照《标准》提升自身的教育评估、教育教学、学习环境创设、家庭教育指导和融合教育等方面的能力，以丰富角色内涵。

为特教教师提供教科研平台

特教教师职业角色的形成还需要教科研平台的支持和保障。教科研平台通常由不同的层级组成，小到师带徒，大到学科教研组、年级教研组、学校教研组、学区教研组、区教研组乃至市级教研组，教师可根据学科、专业以及学校的统筹安排参加。

“师徒制”作为我国比较独特的特教教师培养方式，在核心教学技能的掌握、磨炼与提升方面发挥了重要作用。一位教龄二十余年的“老特教”谈到自己的徒弟时提到，年轻老师会逐步经历专业思维转变的过程，而在这个过程中，教科研平台发挥着非常重要的作用。在教学初期，年轻教师通常会认为“我教的东西学生应该都会”，当面对在课堂中任意游走、大喊大叫、答非所问、情绪和行为都难以自控的孤独症学生，传统的教学方式和课堂规则很难执行，他们就会“发现学生在内容和方法上都不适应”，于是产生自我怀疑，很难获得职业角色的明确感和成就感。此时，教科研平台的支持尤为重要，在通过和师傅的沟通、讨论，并综合各级教研学习时获得的新理念和新方法，年轻教师通常能够在较短时间内调整自己原有的教学观念，转变为“按学生的水平教”，并且“努力开发多种学生能够接受的教法”。

在具体实践中，不同层级的教研平台与教研网络为特教教师打造了跨学科、跨领域的教科研交流空间，同时，跨区域教研、校际联合教研、普校和特校联合教研、特殊教育专题教研活动以及特教教师教学基本功展示活动等，也会有效促进特教教师和普教教师之间的深度融合与交流。特教教师要学会有效利用这些平台和网络，积极参与交流，以促进专业能力的提升，保证职业角色的稳定发展。

提供稳定的制度空间

制度空间的要素除基本管理制度和教科研平台之外，还包括家校合作机制和独特的校本文化等。特教教师在顺利实施教学任务的前提下，还要通过恰当的方式与学生家长进行积极沟通，建立良好的家校合作制度，以更好地解决学生的身心问题。特教学校可以联合所在社区举办诸如运动会，春、秋游或“特奥大使进校园”等主题活动，邀请孤独症儿童的家长们参加。这类活动为教师帮助家长全面认识孩子，为家长讲解专业基础知识提供了丰富多样的交流平台，能够促使家长们在非教学环境中更好地配合学校完成教学和康复训练任务。特奥会和残奥会赛季时，也会从特教教师中选拔相关专业的教练员和裁判员。这一群体承担着繁重的训练和比赛任务，所弘扬的顽强拼搏的精神往往成为所在学校校本文化的核心。

制度空间通过强化管理制度、完善教科研平台、促进家校合作和建立独特的校本文化，为特教教师提供了自我发展的良好起点，使得教师进入学校后，能够有所依托，从而在专业领域内逐步精细化、精准化和科学化发展，为教师职业角色的强化与完善提供支持。

综上所述，只有不断深化特殊教育和融合教育保障机制，弘扬尊师重教的社会氛围，才能使特教教师时刻保持对教学一线坚守的初心，成为温暖而坚固的堡垒，推进孤独症人群与社会的不断融合。（作者：郭楠、张俊玲，分别系北京联合大学师范学院讲师、北京联合大学智慧城市学院教授）