让公共文化服务更暖心

上班族晚上到文化馆学习艺术；小朋友们在社区阅览室读书和参加科普活动；盲人在图书馆“看”电影……近年来，江苏省南京市栖霞区通过深挖内部潜力、适当购买社会服务，不断满足群众精神生活的需求，享受丰富多元的文化服务。

晚上7点，南京市民郭静涛下班后照例来到栖霞区文化馆上街舞课。换上了宽松的舞蹈服，上一节大汗淋漓的舞蹈课，这让小郭觉得很放松。经过5次课程，他已经可以完整跳完一支舞蹈了。

栖霞区打造的“艺栖夜课”品牌，课程设置聚焦精准化。栖霞区文化部门调研中青年群体精神文化需求，开展“点单式”服务，开设了花艺、茶艺、钢琴、吉他及经典文学名著、电影作品赏析，以及书法、美术、摄影、养生等课程。截至目前，“艺栖夜课”开设的课程已超过20门。

依托仙林大学城等文化资源，栖霞区文化部门动员高校教师、大学生文艺社团骨干、非遗传承人等加入“艺栖夜课”师资队伍，建立线上动态师资库，同时根据学员对教师的评价定期更新师资队伍。

此外，栖霞区实行文化馆总分馆制“场地联用”机制，推动有条件的街道文化站和社区（村）综合文化服务中心12小时开放，每个街道不少于2家，让群众在家门口就能上课。

栖霞区图书馆新少儿阅览室开放后，12岁的李梓悦立刻喜欢上了这里，还顺带认识了好朋友。2021年，栖霞区图书馆在一楼为7—14岁儿童新建了一个面积约200平方米、可藏书1万册的少儿借阅室。除此之外，栖霞区还有9个街道分馆、97个社区（村）分馆，26个阅读新空间以及2个城市书房，开展公益展览、公益讲座、科普互动等各类活动。

今年48岁的张晓林，一直受到严重视力障碍的困扰，已经十几年没能体验过一场电影。了解到他的情况后，栖霞区图书馆“特殊人群导读志愿者服务队”邀请他到馆体验为盲人讲电影活动，体会“看”电影的乐趣。为进一步做好对残障人士的文化服务，2016年以来，栖霞区图书馆打造了一系列文化活动，残障人士到馆率由30%逐年增长到46%。

在文化公共服务提质增效中，志愿者行动是重要组成部分。在栖霞区文化馆，志愿者服务按照技能特长和服务意向分配到各个岗位，其中包括场馆免费培训服务队、惠民演出表演队、基层街道服务队等。

其中，栖霞区图书馆的志愿者服务队伍是由全区阅读爱好者、学生群体自发组织参与的公益性团队。图书馆工作人员负责对志愿者进行岗前培训，志愿者在辖区内各个公共图书馆、书房为读者提供基础服务。居民刘小春从事外贸行业，时间相对自由。栖霞区首家城市书房启用后，他第一时间报名成为城市书房志愿者。

栖霞区文化和旅游局局长吕俊介绍，栖霞区图书馆广泛开展志愿服务活动以来，与栖霞区作家协会、栖霞区朗诵协会等多个社会组织密切合作，同时，也吸引了南京大学、南京师范大学等8所高校的学生社团加入，成为高校师生的优质实践平台。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 12 版）