制止餐饮浪费纳入饭店业信用评价国家标准

本报北京3月27日电 （记者林丽鹂）记者27日从国家市场监督管理总局获悉：市场监管总局（标准委）近日批准发布《饭店业信用等级评价规范》，引导广大饭店业经营主体诚信经营，扩大优质供给。该标准提出饭店企业应制定并有效运行节约资源、减少一次性塑料用品使用、制止餐饮浪费的制度，强调每年为员工提供制止浪费、垃圾分类等方面知识培训等，进一步推动饭店企业建立制止餐饮浪费长效机制，履行厉行节约社会责任，实现行业绿色转型。

《饭店业信用等级评价规范》从推动行业高质量发展出发，构建了包含综合素质、财务状况、管理水平、企业竞争、社会信用5个要素的信用评价指标体系，具体包括23个二级指标、48个三级指标，确定了“三等九级”的饭店业信用等级。

据介绍，市场监管总局高度重视、持续推进有关制止餐饮浪费相关标准化工作。2021年联合商务部、文化和旅游部印发了《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》，近年来先后发布《餐饮业供应链管理指南》《外卖餐品信息描述规范》等4项国家标准，并将制止餐饮浪费要求纳入旅游民宿、旅游度假区等相关国家标准。

下一步，市场监管总局将继续推动机关食堂反食品浪费、绿色外卖、中央厨房等国家标准制修订，不断健全节约型餐饮标准体系，在全社会营造“浪费可耻、节约为荣”的消费新风尚。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 04 版）