心理教育助学生健康成长

近年来，浙江省宁波市江北区大力开展学生心理健康教育，通过聘用专职心理教师、开设心理辅导特色课程、培养建立班级心理委员队伍等方式，增强区内学校的心理健康教育氛围，帮助学生健康成长。图为江北区洪塘实验学校的心理教师近日在心理辅导室与学生一起做沙盘游戏。

新华社记者 江 汉摄