提振信心活力澎湃 国内消费市场“春意浓”

北京玉渊潭公园，春日赏樱游人络绎不绝。人民网记者 乔业琼摄

阳春三月，万物复苏。随着天气逐渐转暖，北京市迎来了一年一度最美樱花季。家住丰台区的赵先生一家早早来到玉渊潭公园，虽然游客较多临时限流，但现场秩序井然，全家游船、赏樱、打卡拍照，玩得不亦乐乎。

今年以来，各地商场、超市、影院剧场、旅游景点人气显著回升。尽管离“五一”小长假还有一段时间，但热门地区酒店、民宿与租车服务等已经迎来咨询与预订热潮。新机遇、新潜力，消费市场正伴随着浓浓春风加速回暖。

聚焦重点领域 激发消费活力

“终于攒够钱买了这款车，享受车购税优惠政策后，省了近3万元。”日前，山西省太原市小店区居民杨女士购买了自己心仪许久的新能源汽车。

去年底，财政部等部门发布公告，明确将新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至今年底。不少消费者乘着政策“东风”，选购新能源汽车，中国汽车工业协会发布的最新统计显示，今年2月，新能源汽车销量达52.5万辆，同比增长55.9%，实现持续稳定增长。

记者走访多家4S店发现，以某款主打车型为例，车价25万，车购税优惠后，能减免2万余元。多家销售人员表示，不少消费者听说车购税政策延续，最近又过来预约看车了。

作为消费的“四大金刚”：汽车、家电、家居、餐饮，占消费的四分之一，是恢复和扩大消费的重点领域，也是今年提振消费的重点对象。

为此，各地拿出“真金白银”的举措持续促进消费。青海要求加快新能源汽车充电桩（站）建设，提振汽车消费市场；福建引导“闽菜馆”入驻景区、旅游集散服务中心、交通服务区、酒店等，全年支持50个“闽菜馆”；上海实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴……

此外，各地还积极扩大二手车流通，推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费，支持消费新业态新模式健康发展，进一步激发消费活力。

优化载体环境 创新消费场景

“您的排队号是81号，大约需要等待1小时。”正值晚上就餐高峰，在重庆市观音桥商圈某品牌火锅店门外，前来就餐的食客络绎不绝，门店生意火爆。

数据显示，重庆城市消费60%发生在夜间。以推动夜间经济为抓手，重庆对多个特色夜市景区提档升级，打造一批引领夜间经济的标志性商圈。

不仅是重庆，围绕培育国际消费中心城市，上海、北京、广州、天津都在积极探索创新消费载体场景，立足全域消费资源禀赋特点，引领消费新潮流和新风尚，促进商旅文娱多业态融合发展，现已初见成效。

当前，上海已经成为“首店经济”的标杆，北京22个传统商圈完成了升级改造，广州“以展兴市”汇聚消费新动能，天津推进金街、佛罗伦萨小镇等迭代升级，打响特色品牌。

“下一步，将强化各城市的功能定位和特色，项目化、清单式地推进培育建设方案的落实，优化消费载体和环境，在恢复和扩大消费中发挥示范和带头作用。” 在国务院新闻办公室近日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，商务部部长王文涛说。

丰富特色活动 形成消费热潮

近日，由北京、天津、河北三地携手联合打造的首届京津冀消费季正在火热进行中。其中，北京消费季将贯穿全年，举办全球首发节、夜京城、冬至团圆节等25项重点活动，发放“京彩·绿色”消费券，用于购买家电、手机、笔记本电脑、无人机等55类绿色智能商品。

江苏省“南京消费地图”不久前正式上线，推选100个特色消费新场景，还可以一键分享领取福利。

浙江、青海、粤港澳大湾区等地派发文旅消费券、酒店五折卡等优惠礼包，带动餐饮、旅游、住宿等行业明显提振，许多企业和商户因此受益。

作为“消费提振年”，刚刚过去的1-2月迎春消费季，全国消费相关行业收入增长12.2%，全国实物商品网上零售额增长14.5%。叠加春节、元宵等我国传统长假，年初消费实现了“开门红”。

目前，3月全国消费促进月正在各地火热开展，后续还有绿色消费季、暑期消费季、金秋购物节、国际消费季等。按照“季季有主题、月月有展会、周周有场景”的要求，全年消费活动不断、精彩纷呈，将形成波浪式的消费热潮。

“当前一些制约消费释放的不确定因素正在逐步消除，随着消费潜力的快速释放，上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升。”在国务院新闻办公室近日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临表示，展望全年，消费能够成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。