“菁卫计划”公共卫生中青年科技骨干人才培养项目启动

由默沙东与北京大学公共卫生学院联合发起的“菁卫计划”公共卫生中青年骨干人才培养项目，近日在北京举行人才发展委员会成立大会暨项目启动会，正式“破土萌芽”。中国工程院徐建国院士、北京协和医学院群医学及公共卫生学院杨维中、暨南大学梁晓峰、北京大学公共卫生学院院长詹思延、北京大学公共卫生学院“菁卫计划”项目负责人崔富强，以及项目顾问、委员会成员和默沙东中国企业高层均出席大会，共议在职人才培养和疾病防控改革，共襄公卫建设盛举，希冀中国公卫发展如破竹之势，迎“健康中国”蓬勃春色。

预防是最经济有效的健康策略。健全公共卫生体系、加强重大疫情防控救治与应急能力建设，才能有效遏制传染性疾病、守护人民健康。而公卫人才是重大突发性公卫事件的尖刀先锋，更是公卫体系和“健康中国”建设的动力之源。北京大学公共卫生学院依托北京大学的一流科研传承和师资力量，而默沙东则是中国医疗生态系统中值得信赖的合作伙伴；双方强强联合、共创共赢，将抒写公卫人才发展和体系建设新篇章。

“菁卫计划”公共卫生中青年骨干人才培养项目旨在更有针对性、高效、深远助力中国30-45岁在职公共卫生中青年高素质骨干人才培养、队伍建设、学科优化，构建高质量、有活力、可持续的公卫人才队伍和服务体系，以期“织牢国家公卫防护网、为公众提供全方位与全生命期的健康服务”。

“建设强有力的公卫体系，抗击新发、突发传染病的流行，是维护人民健康的重要保障，也是经济发展的关键前提。”北京大学公共卫生学院院长詹思延表示，“作为‘菁卫计划’公共卫生中青年骨干人才培养项目的高校合作伙伴，北京大学以治学育人的养分沃土，承载在职公卫人才培养的精耕细作；而北京大学公共卫生学院也将以该项目为契机，携手产学研用各方社会力量，持续发挥学科建设主力军和科研突破生力军的积极作用，提升治理水平、优化学科布局，赋能当代公卫系统。”

北京大学公共卫生学院“菁卫计划”项目负责人崔富强介绍，藉由今日人才发展委员会的成立和项目启动，来自全国多个地区、领域及包括疾控中心和学院等各个机构的7位专业顾问和21位委员，将围绕这一为期五年项目的设计与实施群策群力：现阶段指导人才能力模型研究，确定人才培养的重点领域和方向；未来将组织师资团队、设计课程、为年轻学者制定科研申请规划、招募人才并进行阶段性评估，以期对公卫人才培养贡献力量。