安瓶类产品用不对反给皮肤添负担

【给您提个醒】

在“三八节”大促期间，许多电商平台针对女性用品，都推出了力度较大的促销活动，一些消费者趁机购入了安瓶、面膜等护肤类产品。

这几年，安瓶在护肤圈的“风”很大，使用效果更是被吹得神乎其神。相关广告称，其和精华有着相似的功效，主打美白、保湿、抗衰等功效，有的甚至标榜“1支安瓶等于10瓶精华液”。

在广告的“轰炸”下，一些消费者或许还不知道安瓶是什么，就开始跟风购买。

那么，安瓶真有如此奇效吗？为什么它被设计成医院里护士注射用的小玻璃瓶？

今天我们就来好好聊聊。

适合装比较“娇气”的成分

很多所谓“了解”安瓶的人把它当作是一类产品的名称，但其实安瓶只是一种包装的名称。

细说起来，安瓶的“瓶”本身就是一个错别字，因为它的正确写法应该是安瓿。安瓿是由英语单词Ampoule音译过来的，指的是一次用量的针剂包装。只不过后来因为被误用的次数多了，“安瓶”这一错误写法渐渐替代了正确的“安瓿”。

从外形来看，安瓶长得很像打针时存放针剂的小玻璃瓶。那么，这样的包装设计有什么优点？

作为一种密封性强、容量小的容器，安瓶可以使其内部成分与空气隔绝，能够最大限度地保留产品的活性，延长精华的保质期，确保其在使用时发挥出最大的功效。例如，精纯VC这类比较“娇气”的成分就比较适合被装进安瓶里，否则就很容易氧化失活。

除此之外，这种一次性的包装设计，还可以避免交叉污染，减少防腐剂的使用，而且非常小巧便携。因为许多医美类药物需要无菌包装，所以起初安瓶多被用于医美领域，后来才逐渐被推广到普通护肤领域。

大多是高浓度精华

那么，普通护肤品中的安瓶类产品真的有护肤奇效吗？

其实，安瓶类产品大多是高浓度的精华，与我们平时用的精华相比，它的浓度或许更高一些。

安瓶类产品和精华、面霜的关系，就像压缩饼干和饼干的关系，只是在浓度上有区别。但是如果整天吃压缩饼干，胃肯定会受不了；同理，如果整天用安瓶类产品，皮肤也扛不住。

精华、面霜的功效是分散、舒缓的，更适合日常使用，而安瓶类产品适合用来进行密集修护，供“救急”使用，特别适合第二天要出席重要活动的人。

不过，如若长期、高频次使用安瓶类产品，就会给肌肤造成过多的负担。

教你选购两大注意事项

那么，安瓶类产品值得普通消费者购买吗？

判断某个产品是否值得购买，主要取决于消费者是否有相应需求。安瓶类产品的使用效果因人而异，购买时一定要注意以下两点，避免“踩雷”。

首先，敏感肌肤人群慎买。

安瓶类产品主打功效性，其成分可能会有一定的刺激性，所以敏感肌肤人群使用这类产品可能起不到修复皮肤的作用，反而会让皮肤状态变差。对于非敏感肌肤人群，安瓶类产品可以拿来“救急”，但需注意使用频率不能过高，也不能长时间使用。

其次，要仔细阅读配方成分表。

现在市场上有很多含玻尿酸、透明质酸、烟酰胺的安瓶类产品，这些成分都非常的稳定，没有必要用安瓶进行包装。明明没有容易失活的成分，还非要用安瓶进行包装，这就有“智商税”的嫌疑了。而且这样也浪费了不少材料，开瓶使用时也更加麻烦。

面对良莠不齐的安瓶类产品，建议消费者在挑选时，要重点注意添加剂的成分。安瓶类产品中添加剂成分的差异，可能会导致使用效果千差万别。

除此之外，爱美人士需要谨记，护理皮肤是一门慢功夫，日常的清洁、补水保湿功课不能少，还要注意外出防晒。养出好皮肤绝不能一味靠使用安瓶类产品，用走捷径的方式迟早会翻车。

（来源：数字北京科学中心）