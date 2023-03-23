安徽推进医养结合发展

本报合肥3月22日电 （记者李俊杰）为破解医养结合工作的难点堵点问题，推动医养结合高质量发展，更好满足老年人健康养老服务需求，近日，安徽省印发了《安徽省进一步推进医养结合发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。

《行动方案》提出了共6项主要任务。其中明确，发展居家社区医养结合服务。支持有条件的医疗卫生机构和医养结合机构，重点为居家失能（含失智）、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。实施社区医养结合能力提升行动，有条件的乡镇（社区）医疗卫生、养老等服务机构利用现有资源，改扩建社区医养结合服务设施。推进社区嵌入式医养结合服务发展。

同时，深入推进机构医养结合服务。支持医疗卫生机构开展医养结合服务，鼓励医疗卫生机构在养老服务机构设立医疗服务点，鼓励有条件有意愿的医疗卫生机构托管养老服务机构。提升养老机构医养结合服务能力，优化养老机构床位结构，政府投资新建、改扩建的养老机构以护理型床位为主，2023年全省养老机构护理型床位比例不低于52%、2025年提高至55%。将养老机构提供医疗卫生服务作为养老机构等级评定、政府购买服务的重要内容，确保所有养老机构能够以不同形式提供医疗卫生服务。

此外，优化医疗和养老服务衔接，全面提升医养结合服务质量。发挥中医药医养结合服务作用，将中医诊疗、中医治未病、中医药养生保健等融入医养结合服务全过程，推动中医药进家庭、进社区、进机构。支持公立中医医院通过特许经营等方式，以品牌、技术、人才、管理等优势资源与养老机构以及社会资本开展合作，新建、托管、协作举办非营利性医养结合机构。建强医养结合人才队伍，依托现有资源设立一批医养结合培训基地，组织实施医养结合人才培训项目。鼓励公立医疗机构医师晋升高级职称前到医养结合机构工作。

在保障措施方面，《行动方案》明确，公立医疗卫生机构为老年人等人群提供上门医疗服务，采取“医药服务价格+上门服务费”的方式收费，提供的医疗服务、药品和医用耗材，使用本医疗卫生机构执行的医药价格政策。同时提出，将符合条件的养老机构内设医疗卫生机构纳入医保定点管理，落实“属地管理、省内互认”政策。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 13 版）