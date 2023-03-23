超半数“第三方测评”难保公正性

日前，中国消费者协会发布《“第三方测评”对消费者权益影响调查报告》。中消协对抖音、微博、微信平台等12个互联网平台共计350家“第三方测评”账号进行体验式调查后发现：93.1%的“第三方测评”涉嫌存在测评标准类问题，其中缺乏测评标准的主观性测评多；55.7%的“第三方测评”涉嫌存在商测一体、以商养测类的模式，难保公正性；37.2%的消费者反映通过观看“第三方测评”所购买的商品出现过质量问题；35.7%的“第三方测评”涉嫌虚假测评。

调查显示，消费者对“第三方测评”了解程度较高，尤其是中青年群体；近八成消费者会在购物前观看“第三方测评”作品；数码家电等具有明确规格型号及参数标准的产品测评作品可信度较高；相对电商类平台上的“第三方测评”，社交属性强的互联网平台上的“第三方测评”问题更多。

当前，市场上“第三方测评”账号众多，测评方法和标准五花八门，测评质量参差不齐，涉嫌以商养测及以测养商的现象频出。“第三方测评”与我国现行的国家质量监督抽查、企业自主委托的检验检测不同，是独立于国家司法部门、行政机关、经营者和消费者之外的民商事行为，具有非官方性特征。第三方测评的结果客观上会影响消费者购买行为，客观公正科学的测评结果有助于实现消费者的知情权、选择权、公平交易权等权益，反之，则可能误导消费者，损害消费者的合法权益。同时，不客观、不公正以及不科学的结果还会损害经营者商业信誉，破坏公平竞争的商业环境。

据介绍，为持续优化消费环境、助力高质量发展，让消费者消费过程更加安全放心、便捷舒心，中国消费者协会于2022年下半年组织开展“第三方测评”对消费者权益影响调查及分析监督工作。依据评测调研结果，中国消费者协会针对“第三方测评”发展规范提出以下建议：

首先，政府监管、行业自律、社会监督协同发力，设置行业准入门槛，加大市场监管力度。明确规定从事“第三方测评”的准入条件，设置基本准入门槛并制定合理的申请审批机制，针对从事商业行为的测评账号进行统一备案管理，强化对测评人员的审核，推进实名制认证、商品信息认证，使测评者和商品信息有源追溯，营造良好的“第三方测评”环境；同时，夯实“第三方测评”主体责任，相关部门应组织经营主体形成行业组织，制定并发布相关职业规范，形成行业自律，促进行业良性发展。

此外，平台方需进行账号身份认证，强化问题账号审核。如对测评类账号进行身份认证，设置“第三方测评”标签，通过账号标签向消费者进行正面推广；加强对平台内的测评账号建立作品审核、信用投诉、宣传带货管理以及账号粉丝管理等多重监管机制，以保障消费者不被误导；建立“健康账号管理体系”，为测评账号管理提供科学有效的数据管理指标。

据悉，中国消费者协会将继续对“第三方测评”这种商业营销宣传模式进行监督，重点是对商测一体、以商养测的测评监督。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 11 版）