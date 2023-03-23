跳起广场舞  拥抱好生活（健身新视野）

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广场舞是一项门槛低、入门快的体育活动，颇受广大群众喜爱。11年前，王纯宇成为一名社会体育指导员，如今她已是当地小有名气的广场舞教练。王纯宇见证了广场舞在当地萌芽、发展的过程，更见证了体育运动给乡村带来的可喜变化。

“绿波波的草场骏马行……”踏着节拍，王纯宇昂首挺胸，跳步向前，做出眺望动作。早7点，河南省安阳市汤阴县人和广场已是人声鼎沸，王纯宇站在广场舞队伍前方，带着大家练习动作。

每天早晨去人和广场跳广场舞已成为附近居民的习惯。作为一名社会体育指导员，王纯宇见证了10多年来广场舞在当地萌芽、发展的过程。

“能带动更多人参与体育运动，别提多开心了”

今年60岁的王纯宇，是汤阴县韩庄镇大黄村人。10多年前，村民的业余活动比较单一，健身意识不强。晚饭后，人们经常凑在一起打牌。

有村干部找到王纯宇，“纯宇，你在县卫生健康部门工作，这方面在行，你给咱出出主意，咋能让村民的生活方式更健康？”

“要不咱组织群众体育活动试试？”说干就干，有舞蹈基础的王纯宇在网上学了几段广场舞动作，翻出家里的旧音响，带着12名村民来到县里的文化宫广场练习。“左脚向左一大步，右脚再并过来，但不要放下……”从最基本的舞步学起，村民们逐渐掌握了跳广场舞的技巧。

起初一周跳两次，每次练习都有人围观，在旁边“偷偷”学艺。看到乡亲们跳广场舞的热情很高，王纯宇备受鼓舞，决定每晚都去跳。1个月后，十里八乡的村民都知道文化宫广场上有个教广场舞的王老师。两个月后，跳广场舞的群众已有上百人。2012年，汤阴县文广体旅局工作人员找到王纯宇，推荐她去参加社会体育指导员培训。经过严格培训考核，她顺利“上岗”。

在王纯宇的带动下，越来越多的村民加入广场舞队伍。村民李朝霞散步时发现有人跳广场舞，一开始她只是站在队伍边上模仿；后来按捺不住，主动找王纯宇，“俺看你这跳得怪带劲的，能不能也教教俺？俺也想跳。”“中，明天晚上过来就行。”王纯宇爽快答应。多年过去，李朝霞已经组建了自己的广场舞队伍，每天在城南公园锻炼，“能带动更多人参与体育运动，别提多开心了。”王纯宇说。

广场舞丰富了村民的生活，帮助更多人拥有更健康的生活方式。城关镇西关村的刘梅青过去爱打麻将，为此家里矛盾不少。王纯宇知道后，便拉她去跳广场舞，“咱出出汗，一来强身健体，二来化解烦恼。”在王纯宇的带动下，刘梅青每天早早来到广场跳上几首曲子。慢慢地，她不再沉迷麻将，心情开朗起来，家庭氛围也轻松和谐了。

“设备升级、服装整齐、曲目新颖，农村广场舞团队越来越专业了”

王纯宇刚开始跳广场舞时，用的是家里的旧音响，携带麻烦而且操作繁琐。随着广场舞队员增多，她购买了可以连接手机的蓝牙音响，设备底部安装了滚轮，方便拖动。后来，她们又升级成智能音响，“能连话筒，电池续航也长，还能进行低音混响调节。”王纯宇说，好的音响设备让大家跳舞更投入了。

除了音响升级，广场舞队在服装上也有改变。“你看，这是我们统一订制的运动服，宽松大气，穿着特精神。”王纯宇说。近年来，她为团队成员订制了旗袍、舞裙、运动服等服饰，搭配不同场合、不同曲目。从过去“随便穿”“舍不得买”，到如今“统一队服”“挑好的买”，服饰升级让农村广场舞团队“颜值”更高，大家集体荣誉感也更强了。

除此之外，安阳市文广体旅局还从安阳市体育运动学校聘请教师，对当地广场舞爱好者进行培训。舞步单一等问题逐渐得到解决，曲目也更新颖了。“设备升级、服装整齐、曲目新颖，农村广场舞团队越来越专业了。”王纯宇说。

2018年，在广场舞队的基础上，王纯宇组建了春之舞艺术团。艺术团每周定期组织3次排练，多次参与市区比赛和文艺表演活动，还获得过安阳市运动会二等奖的好成绩。

广场舞已成为汤阴县群众广泛喜爱的健身活动。据了解，当地共有400余支广场舞团队。

“乡村有了新气象，村民精气神更足了，日子更和美了”

每天上午，春之舞艺术团成员王小红都早早来到人和广场，架起三脚架，调试拍摄设备，为广场舞团队录制视频。“俺把视频发到网上，不少乡亲给点赞呢！”王小红在短视频平台上与网友分享日常生活，“网友看了视频后都说农村生活环境变好了，农民生活品质提高了。”

人和广场上活跃着多支广场舞队伍，每天热热闹闹。很难想象，几年前这里还是一大块荒地。2017年，汤阴县利用这块韩庄镇、白营镇、城关镇三镇交界处的地块，打造了集森林游览、户外运动、休闲健身于一体的市级示范性公园。自从人和广场建好，不只广场舞团，踢毽的、跳绳的、玩滑板的，这里变成了群众运动健身的“大本营”。

“俺们还有专门排练的房间嘞！”王纯宇激动地说。走进汤阴县城关镇的活动室，窗明几净，一面墙上装有镜子，镜子前安装了一排把杆，屋内还配备了瑜伽垫、健身球等器材。春之舞艺术团每周都会在这里进行训练，舒适、整洁的排练厅激发了人们的参与热情。

群众体育活动提振了村民的精气神。63岁的刘秀萍，不仅是跳广场舞的一把好手，还经常参与志愿活动。韩庄村村民陈素芹，通过跳广场舞拓宽了社交圈，成了村里有名的“热心肠”。陈素芹坦言，广场舞拉近了人们之间的距离，提升了集体荣誉感，村民这几年参与集体事务的热情更高了。

“乡村有了新气象，村民精气神更足了，日子更和美了。”韩庄镇党委书记蒋涛表示，体育活动丰富了村民的生活，助力乡村振兴。

在安阳，还有许多像王纯宇这样的运动达人，在他们的带动下，群众参与体育活动的热情日益高涨。安阳市文峰区体育教师李金柱退休后自学空竹，走进12所乡村小学，为3000多名学生展示传统体育项目的魅力；安阳市林州市第一实验小学体育教师、二级社会体育指导员王春晓，利用网络平台向人们传播科学的健身理念……

“安阳市每年培训发展社会体育指导员1000余人，他们常年服务基层，推进了全民健身和乡村振兴。”安阳市文广体旅局副局长赵东海说。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 15 版）