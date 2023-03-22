营造更安全更放心消费环境（市场资讯）

市场监管总局近日发布：2022年我国实施汽车召回204次，涉及车辆448.8万辆；实施消费品召回690次，涉及产品996.6万件。截至2022年底，我国已累计召回汽车9578.7万辆、消费品9023.8万件。

具体看，在汽车召回领域中，电子电器和传动系统是主要缺陷产生部件。2022年共实施新能源汽车召回47次，涉及车辆121.2万辆。远程升级（OTA）逐渐成为车辆安全改进的重要方式，2022年实施OTA召回17次，涉及车辆88.7万辆。在消费品召回领域，召回产品主要集中在家用日用品、电子电器、儿童用品及食品相关产品。

2022年，市场监管总局完善全国统一管理、分级实施的召回管理机制，加强对地方消费品召回工作的指导监督，健全召回工作体系。围绕新能源、智能网联汽车，聚焦消费品召回重点监控目录相关产品，提升缺陷技术分析和应急处置能力，加大缺陷调查力度。

据悉，下一步，市场监管总局将针对企业内部质量安全管理问题，提升缺陷分析和识别能力，加强产品安全测试，促进汽车、消费品产业链质量升级，营造更安全、更放心、更高品质的消费环境。

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 19 版）