焕发城市商圈新活力（市场漫步）

加快推动商圈改造升级、创新供给、提升活力，一定能推动城市商业迈入高质量发展，为恢复和扩大消费提供有力支撑

前不久，商务部公布首批全国示范智慧商圈商店名单，北京三里屯商圈等12个商圈和三里屯太古里南区等16个商店确认为“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。商务部表示，各示范商圈、示范商店要把握新形势新任务新要求，进一步加强探索和创新，持续促进消费恢复和扩大。

商圈是一座城市的“名片”，是经济发展的必然产物。商圈的出现和发展对城市发展有重要的意义，也是带动区域增值和品质提升的重要要素。这些年，随着城市建设发展，传统商圈逐步升级，新兴商圈不断涌现，商圈结构也随之发生变化。结合城市建设，着力推进城市商圈转型升级，实现智慧化发展，持续增强商圈的消费吸引力、品牌集聚力，让城市商圈焕发新活力，是现代城市商圈建设的题中应有之义。

当前，城市建设已进入高质量发展的重要时期，城市发展重心已由规模扩张转为提质改造和结构调整。城市商圈在聚焦核心商业的同时，要加快与文化旅游、特色餐饮、休闲娱乐、体育康养等多种服务业态集成融合发展。要发挥智慧商圈、智慧商店的平台作用，形成购物、休闲、娱乐、办公等多种功能集成化、多元化的城市综合体，从单一的购物场所持续向融合文化、艺术、技术的特色消费体验场景拓展。

作为重要的城市空间，商圈是消费场所，也是社交场所。现在人们到商圈消费，不再仅仅是为了购买一个商品、一项服务，更多的是看重线下环境带来的沉浸式互动体验。特别是年轻人喜欢互动分享、追求体验，是消费的主力。商圈应积极顺应消费需求变化，不断健全面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的智慧应用，打造线上线下一体化的智慧消费生态体系，促进消费提质扩容。要充分运用现代信息技术，持续优化智慧设施、智慧服务、智慧场景和智慧管理，引领行业创新转型。

当然，改善体验不仅仅是增加餐饮、亲子等体验品类，更重要的是优化场景、提升服务。眼下，首店经济、品牌经济、时尚经济、定制经济等消费新模式推陈出新，新业态、新模式、新场景不断涌现；5G、云计算、大数据、物联网等数字技术在商圈逐步应用，都对城市发展和商圈建设起到举足轻重的作用。实体商业不妨结合热门文创、传统文化及潮流风向，在打造线下优质场景、关注年轻人潜在需求等方面下足功夫，把商圈建设成为融消费、体验、休闲、社交等为一体的综合性服务区域。

城市商圈作为城市商业的重要载体，是提升消费品质、改善消费体验、促进消费升级的重要平台，也是构建新发展格局的重要支撑。着眼需求，面向未来，加快推动商圈改造升级、创新供给、提升活力，一定能推动城市商业迈入高质量发展，为恢复和扩大消费提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 19 版）