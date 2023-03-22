苏州探索适老化改造新模式

居家适老化改造要改什么，改到什么程度？哪些老年人家庭适老化改造可以享受财政补贴？居家适老化改造是否需要有统一标准？

近日，全国特殊困难老年人家庭适老化改造工作推进会在江苏苏州举行，相关话题引发热议。

此次会议举办地苏州，是全国最早启动适老化改造的城市之一。如何真正让适老化改造进入广大百姓生活？形成家庭、社会、市场、政府共同推动的合力是关键。“按照‘政府补一点、家庭掏一点、企业让一点’的三个‘一点’推进机制，苏州以老年人家庭适老化改造为切入口，服务养老‘大民生’。”苏州市民政局局长陈正峰表示，今年的政府工作报告提出，“在发展中不断增进民生福祉”“积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展”，希望苏州在适老化改造兜底性保障、市场化推进等方面的相关探索，能够为全国提供有益借鉴。

普惠政策惠及千家万户

“老伴儿多年前中风，生活不能自理，日常生活都是我照顾。”苏州常熟市海虞镇汪桥村的郑永祥说。记者看到，他家的卧室内配备了电动护理床、起身扶手等，卫生间里马桶更换成了适老增高智能马桶，两侧安装上了一体化适老扶手架。

郑永祥说，自己和老伴儿一直有改善居家养老环境的念头，但由于经济拮据，一直没下定决心。

转机出现在2021年。那一年，在政府补助资金的支持下，汪桥村实施特殊困难老年人家庭适老化改造项目。“郑大爷家改造总费用约8000元，根据补贴政策，可享受40%、封顶3000元的财政补贴，剩余5000元经村委议事会议通过，由村集体出资。”汪桥村党委书记钱晓东告诉记者，全村共有89户空巢、独居、高龄、失能等特殊困难老年人家庭不用出一分钱，就享受到了量身定制的适老化改造服务包。

从兜底特殊困难老年人群体，到推动家庭适老化改造走向普惠，近年来，由苏州市民政局牵头实施的“老年人家庭适老化改造”项目已连续三年被纳入民生实事项目，今年预期完成12000户。

前不久，记者走进位于常熟老城区的程元君奶奶家。入户后“啪嗒”一声，安装了无线单体门磁感应器的防盗门就自行合上。老屋子里配备了不少智能装备，位于客厅的红外线防跌倒报警器、卧室床头的人体感应小夜灯和SOS报警器、厨房接入的燃气泄漏和烟雾报警装置……进行这些智能化适老改造，程奶奶也享受到了相应的政府补贴。

“居住在苏州市的60周岁及以上老年人均可自愿申请家庭适老化改造，对符合条件的苏州户籍老年人，给予每户不超过3000元的补贴。”苏州市民政局相关负责人介绍。

“从家里到家外”的有效衔接

适老化改造不只是家里加装智能设备，设施设备上的改造是居家安心养老的硬性条件。“小设备”怎样发挥“大能量”？离不开来自社区、社会的配套服务。

“当时家里的改造一做完，社区工作人员就再三叮嘱：遇到紧急情况时，要第一时间摁按钮。”提起床边加装的“一键呼”设备，家住苏州市姑苏区金阊街道中街路社区的金丽英奶奶竖起了大拇指。

据该社区党委书记戴艳颖介绍，老人家里的按钮与社区里的队伍“巷管家”相连，摁下呼救器后，24小时值班人员就会接到报警，在黄金时间内派员进行处置。戴艳颖口中的“巷管家”是一支由社区工作人员、巡特警、交警、环卫工人等组成的队伍，2020年底成立后制定了6大类131项便民服务清单，相应适老化改造家庭呼叫需求也在其中。

适老化改造的配套服务也“主动”了起来。近日，社区工作人员为居住在苏州市姑苏区平江街道历史街区社区的独居老人钟老伯安装了智能水表，并设置了报警值，如24小时内用水量小于0.01L，就会触发报警，工作人员便会及时上门问询。

在苏州，适老化改造走出了“家门”，走向了全社会。在汪桥村入口，一处去年年底建成的老年友好公园已正式投入使用。适老化改造体现在公园的角角落落，在每个斜坡、台阶处，均设置了应急按钮，若老人发生跌倒等紧急情况，村指挥中心就会第一时间响应。公共厕所也配备了无障碍通道、智能马桶等助老设备。

陈正峰告诉记者，自2016年至今，苏州适老化改造工作与老旧小区改造、老年友好型社区建设、城市新基建、古城保护更新等工作有机结合，逐步打造“从家里到家外，从社区到城市”的整体适老化体系。

以需求为导向，让老年人生活更加便利

防滑L型扶手、防滑U型上翻马桶扶手、防滑135度扶手……在苏州市吴中区智慧科技养老生活体验馆内，单是“扶手”一个产品，就有一整面墙的产品供消费者挑选。除单品外，养老生活体验馆还打造了客厅、卫生间、厨房在内的多个适老化改造样板间，展示产品和改造方案，让老年人能够“一站式”选购适老化改造产品。

除老年生活场景体验中心外，苏州在全市范围内建成了20多个适老化改造样板间。例如，将厢式卡车改造成适老化改造样板间，开进社区、村头，为有需求的老年人及家属直观展示适老化改造实实在在的便利。

如何撬动适老化改造产业快速、稳步发展？2016年，苏州在全国首创养老服务业发展引导基金，用2亿元母基金撬动63.3亿元子基金，推动一批智慧养老、康复辅具等行业企业快速发展，实现事业产业“双轮驱动”。

“2017年，政府提供的600万元引导基金真是‘雪中送炭’。”苏州善贤养老服务管理咨询有限公司董事长张娴说，彼时公司刚完成项目基建，硬装改造、人员配备等环节仍需较大投入，苏州市养老服务业发展引导基金的扶持帮她解了燃眉之急。

苏州养老相关行业得到长足发展。近年来，苏州全市家庭适老化改造累计成交金额4190万元，其中各级财政资金投入3376万元，老年人自主消费721万元。截至目前，苏州市累计完成近两万户家庭适老化改造、81个小区连片改造，计划在“十四五”期间完成5万户改造的目标，让更多老年人安享晚年生活。