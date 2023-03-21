办好家庭托育点 纾解“带娃之忧”

近日，国家卫生健康委人口家庭司发布《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。其中提到，家庭托育点是指利用住宅，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过5人。这为促进家庭托育点规范发展、化解婴幼儿托育市场的供需矛盾，提供了新的政策指引。

有关调查显示，孩子无人照料，是超过半数家庭放弃生育二孩的重要原因。按照相关法规，当前我国女职工能够享受的产假一般不超过半年，但大多数幼儿园只接收3岁以上的幼儿入园。另一份调研报告指出，当前我国3岁以下婴幼儿有数千万人，其中三分之一的家庭有较强烈的托育服务需求，而目前实际入托率仅为约5.5%。3岁以下的孩子谁带，成为育龄青年必须面对的抚育难题。与3岁以下婴幼儿托育资源不足形成鲜明对比的是，不少幼儿园开始出现资源过剩，不少城市的幼儿园渐渐“一孩难求”。

一面是婴幼儿托育资源严重不足，另一面是逐渐显露的幼儿园教育资源过剩，这种“下细上粗”的幼教格局，折射出人口出生率快速下降背景下我国幼教资源的结构性错配。化解3岁以下婴幼儿的“托育之忧”，关键举措是要出台有力的公共政策托底，促进幼教资源的均衡发展。2021年7月，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，其中明确提出，要发展普惠托育服务体系，大力发展多种形式的普惠服务。开设家庭托育点，正是普惠托育体系中的重要一环，也是落实人口政策的重要举措之一，有助于填补3岁以下婴幼儿照料社会化的缺口。

应当指出，在家庭托育服务的市场需求驱动下，各种形式的家庭托育机构存在已久，只是其业务模式的合规性受到质疑。而此次试行办法的出台，相当于明确承认了家庭托育点的市场地位和存在合理性，同时从家庭托育点的硬件要求、人员资质、服务标准、安全监督等维度，为这一新业态提供规范化发展的制度基础。

规范发展，方能行稳致远。家庭托育点作为一种新业态，既需要将管理要求落细落实，又需要与其他相关政策配套衔接。梳理此次方案，“收托人数不应超过5人”“每一名照护人员最多看护3名婴幼儿”“监控录像资料保存期不少于90日”等具体细致的规定，都表明了以精细化促进规范化的管理指向。此外，推动家庭托育点规范发展，还需要发展改革、民政、消防、市场监管等部门协同发力，打通诸如限制居民住宅登记为经营场所等政策梗阻，同时兼顾好包括社区其他住户在内的各类利益主体的诉求，为办好家庭托育点构建和谐的外部环境。

值得指出的是，家庭托育点仍是一个新事物，如何办好有待进一步探索。例如，行业的指导监管机制如何建立健全，这涉及监管模式的有效性，直接与服务质量和安全密切相关；再如，行业繁荣发展将带来人才短缺问题，需要构建有效的婴幼儿照护人才培养与培训体系。只有多管齐下、确保质量，才能够建立起多元化、多层次、普通民众可负担的婴幼儿照护服务模式，发展形成规范化、普惠式的婴幼儿抚育服务市场，真正让家长省心放心，让行业健康发展。