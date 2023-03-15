家庭托育点管理办法征求意见：面向3岁以下婴幼儿 收托不超5人

人民网北京3月15日电 （记者孙红丽）15日，国家卫生健康委人口家庭司公布《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。

收托人数不应超过5人

《征求意见稿》明确，家庭托育点是指利用住宅，为3岁以下婴幼儿（以下简称婴幼儿）提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过5人。

举办家庭托育点，应符合地方政府关于住宅登记为经营场所的有关规定，并向所在地市场监管部门依法申请注册登记。登记名称中应注明“托育”字样，在业务范围（或经营范围）明确“家庭托育服务”。

家庭托育点应为婴幼儿提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会，促进婴幼儿身心健康发展。

不得设置在地下室或半地下室

《征求意见稿》规定，家庭托育点举办者应身心健康，无精神病史，无犯罪记录。家庭托育点照护人员应符合下列条件：具有保育教育、卫生健康等婴幼儿照护经验或相关专业背景；受过婴幼儿保育、心理健康、食品安全、急救和消防等培训；身体健康，无精神病史；无犯罪记录。家庭托育点举办者同时是照护人员的，应符合上述条件。

家庭托育点每一名照护人员最多看护3名婴幼儿。家庭托育点婴幼儿人均建筑面积不应小于9平方米。

家庭托育点不得设置在地下室或半地下室，不得设置在“三合一”场所和彩钢板建筑内，门窗不得设置影响逃生和消防救援的铁栅栏、防盗窗等障碍物。

家庭托育点应设置视频安防监控系统，保持收托婴幼儿期间设防，婴幼儿生活和活动区域应全覆盖。监控录像资料保存期不少于90日。