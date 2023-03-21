监测肌肉萎缩的可穿戴传感器问世

美国科学家研制出了首款可用于检查和监测肌肉萎缩的可穿戴传感器，以供执行长期任务的航天员或病人居家使用，监测其健康状况。相关研究刊发于最新一期《IEEE生物医学工程汇刊》。

肌肉萎缩指肌肉纤维变细甚至消失等导致的肌肉体积缩小，发生原因多种多样，但通常与退行性疾病、衰老等相关。医生们目前依靠磁共振成像（MRI）设备来评估患者的肌肉是否萎缩，但频繁地检测耗时且成本高昂。新研究表明，由导电的“e-线”制成的电磁传感器可替代MRI开展检测。

俄亥俄州立大学研究人员开发的该设备，利用两个线圈（一个用于发射信号，一个用于接收信号）和一个由“e-线”制成的导体来工作。最终产品类似于测量血压的袖带，而且特殊的设计让其能够大幅伸缩，以适合更多人使用。

为验证新设备的工作效果，研究人员制作了3D打印的肢体模具，并在模具中填充碎牛肉，以模拟人类受试者的小腿组织。结果表明，该传感器能测量肢体体积的微小变化，并监测到高达51%的肌肉损失。

这项研究是目前已知第一种使用可穿戴设备监测肌肉萎缩的方法，建立在研究人员之前为美国国家航空航天局（NASA）开发健康传感器的基础上。

研究人员表示，这一可穿戴设备距离实际应用尚待时日，接下来计划让该设备与移动应用程序相连，以记录佩戴者的健康信息并直接发送给医生等人。