“愿意再学习十年、二十年中医”

摸脉、问诊、记录状况、向患者科普中医理论……这是来自俄罗斯的留学生巴永丽的工作日常。走进北京中医药大学第三附属医院，可以看到很多科室都有她这样“外籍中医”的身影。

在中国，每年有很多来华留学生选择中医药专业。他们虽然来自世界各地，有着不同的生活经历，但相同的是他们对中医药的热爱。

来自巴哈马的宋泽就是其中一员。2017年，为了心中的“中医梦”，他放弃了金融专业，漂洋过海来到中国，一待就是6年。“当时，同学都在申请金融、工程等专业，我也跟风填报了这些。我确实收到录取通知书了，可觉得还是最想学中医，所以我来到了中国。”宋泽说。

中医药吸引着许多来华留学生的原因，大多集中在“治本”和“贴近生活”。“我认为中医是真正让大众得到普惠的一种学问。”宋泽说，中医不仅能治好病，还在预防、养生、康复等方面对人们的生活产生重要影响。

来自美国的留学生沈艾佳提出：“在日常中科普中医的基本理念是相对容易的。在中国，‘药食同源’的理论能够很好地在生活中得到运用。”沈艾佳的姥姥住在北京，每逢周末，姥姥总让沈艾佳帮她开药和针灸。“家里的人对我很信任。”沈艾佳自豪地讲道。

对外国留学生来说，在学习中医药的过程中，阅读和背诵经典是最头疼的事儿。沈艾佳说：“中医经典都是文言文，对我们留学生来说，阅读起来是非常困难的。每次看到中国同学可以熟练地背诵和掌握，我真的非常羡慕。中药方剂也要记得，这样才可以在遇到具体病例时开出正确的药方。”即便这样说，在聊到她本科所学的针灸专业时、在谈起《黄帝内经·灵枢》时，她眼中闪烁着光芒。

至于学习中医药对他们产生的影响，“医乃仁术”“邪去则正安”等中医观点被留学生们广泛提及。从对于推拿、针灸、方剂的学习中，他们不仅领略了中华传统医学的魅力，更学会了从儒家之“仁”和道家之“阴阳”来理解生活、鼓舞自身。

未来，沈艾佳希望回到美国开一个自己的诊所。在那里，针灸已经被列入医疗保险覆盖的范围，因此越来越多的美国人愿意尝试针灸。此外，她希望自己也能开设一个自媒体频道，向更多外国人宣传中医药的知识。

宋泽和巴永丽则希望留在中国，在他们看来，中医在中国具有更广阔的市场、更丰富的学习资源和更大的发展潜力。正在实习的巴永丽说：“当患者从质疑我这张外国人的面孔，到认可我为他们消除了病痛，我感受到了被信任的喜悦。”

宋泽正在进行就业规划。由于外籍留学生没有规培证，未来在公立三甲医院就职会非常困难。但是，他并不后悔自己的选择：“常言道‘因人而异’，中医讲‘辨证论治’，我觉得我是适合学中医的，我已经学习了6年，但我还愿意再学习十年、二十年中医。”