人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

小心肝！一起了解如何养肝护肝

2023年03月18日10:20 来源：中国新闻网

肝脏是人体重要的代谢和解毒器官，然而肝病却一直是中国居民的高发病和常见病。日常生活中如何养肝护肝？有哪些禁忌？全国爱肝日，一起呵护你的“小心肝”↓↓↓

(责编：杨曦、李楠桦)


相关新闻


热门点击排行榜