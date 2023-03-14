蒙牛集团卢敏放：以乳业高质量发展助力中国式现代化

今年的政府工作报告强调“扎实推进中国式现代化”，并对今年经济社会发展工作进行了安排部署，这为推动民族乳业高质量发展指明了方向。蒙牛集团总裁、国际乳品联合会董事卢敏放表示，蒙牛集团始终牢记“国之大者”，当好民族奶业振兴先行者，在中国式现代化新征程上，着力推动全产业链协同创新高质量发展，不断满足人民对美好生活的向往，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业，奋力书写中国式现代化乳业新篇章。

提振消费信心 服务美好生活

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。我国有14亿多人口、超4亿中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。蒙牛顺应当前多元化、多层次的消费新趋势，不断增加高质量供给和创造新需求。

稳步提高质量安全水平，是促进消费提质升级的重要保障。蒙牛始终牢记“奶以安为要”的殷切嘱托，创造国际领先的“4Q”质量安全管理体系，通过源头控制、工艺技术升级等举措，实现了旗下八大品类在国内达到国际领先的欧盟标准，向消费者奉献上世界级品质产品，助力消费升级。

当前，居民营养健康意识进一步增强，近十年来我国人均乳制品消费量增长36.3%。新版《中国居民膳食指南》将奶及奶制品的推荐摄入量由每天300克调整为每天300克至500克。要着力增加健康、营养农产品和食品供给，持续推动膳食营养均衡，促进国民营养健康水平提升，助力健康中国建设。蒙牛贯彻“三减三健”全民健康行动，加大研发力度，成功培育自主知识产权益生菌，研发低脂、低糖、减少人工添加、强化营养成分的各类健康产品。

我国乳制品消费目前已不再局限于一日三餐，运动、社交、休闲等成为乳制品消费的新场景，老年人、儿童、青年健身爱好者等特殊人群也有着个性化消费需求。蒙牛结合乳品消费新趋势和新场景，持续推出了跨界爆款创新产品，受到消费者喜爱。

产业创新升级 带动乡村振兴

全产业链协同发展。产业振兴是乡村振兴的重中之重。蒙牛集团充分发挥龙头企业带动作用，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展“一棵草到一杯奶”全产业链建设，在全国布局建设10多个种养加奶产业园，持续推动实现“百万头奶牛、百万亩草场、百万吨牛奶”奶源基地建设规划，帮扶上游产业发展，拓宽农民增收致富渠道，以奶业振兴助力乡村振兴。

科技创新引领高质量发展。突出企业科技创新主体地位，加快实施创新驱动发展战略，为民族乳业振兴构建新格局。蒙牛在“种好草、养好牛、产好奶”上下功夫，加大技术攻关投入力度，着力破解关键技术问题，打造更具韧性的产业链。在草种业方面，蒙牛与中国农科院合作培育6个优质饲草品种，逐步实现国产替代、降低牧民饲养成本。在养好牛方面，蒙牛加强优良品种培育自主创新，加快推进优质胚胎移植，扎实推动牧场增牛补栏，从根源上解决“卡脖子”问题。

数智化赋能产业现代化。数智化是实现产业升级、降本增效的重要一环。蒙牛持续集合技术和资源优势，帮助产业链各环节进行数智化转型，搭建了覆盖“养殖—研发—采购—生产—储运—销售—终端”全链路信息平台，打通了从牧场到餐桌全流程质量管理，将170M大数据凝聚到一杯安全可信赖的牛奶。2022年，蒙牛凭借全产业链“智慧质量”数字化管理的探索和实践，荣获乳业唯一的“全国质量标杆”称号。

坚持生态优先 实现绿色低碳

人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。乳业为人类提供优质营养供给，在可持续发展中扮演不可或缺的角色。推动乳业绿色低碳可持续发展已经成为业内共识。蒙牛集团制定“GREEN”战略，旨在通过5大支柱、15 个议题、28 项行动，实现可持续的公司治理、共同富裕的乳业责任、环境友好的绿色生产、负责任的产业生态圈、营养普惠的卓越产品，推动乳业实现绿色低碳转型发展。

践行绿色生产。蒙牛全面开展温室气体管理、水资源管理、废弃物管理、包材回收等行动，最大限度降低对环境的影响。目前，蒙牛拥有27家国家级绿色工厂。曲靖工厂是乳品行业获得国际国内双认证的零碳工厂，尚志工厂是行业内实现废弃物零填埋管理的工厂。

构建产业生态圈。蒙牛携手产业链上下游企业，共同践行社会与环境责任，探索绿色生态农业，共同实现产业生态圈可持续发展。赋能上游合作中小牧场，帮助其升级环保设备、节水改造、采用清洁能源。与供应链伙伴努力实现供应链零毁林愿景，目前蒙牛有近200亿包纸质包装通过FSC可持续森林认证，未来将逐步提升棕榈油RSPO认证比例和豆粕溯源比例，全面降低供应链森林砍伐风险。

保护生物多样性。生物多样性保护是践行可持续发展的重要部分。蒙牛通过开展森林保护行动、践行生物多样性保护、促进生物多样性共识，推动实现“予自然 共绽放”美好愿景。蒙牛旗下牧业公司在乌兰布和沙漠种树9700多万棵，将200多平方公里沙漠变为绿洲；旗下牧场100%开展粪污还田，保护奶源地土壤微生物及昆虫、植被多样性。

加强交流合作 提升国际影响

中国是全球第二大乳品市场，奶牛养殖和乳品生产规模位居世界前列。蒙牛积极实施国际化战略，加快“走出去”步伐，提出“全球乳业共同体”战略构想，加速融入全球乳业发展之中。

布局全球实现国际化发展。蒙牛发挥国内国际两个市场两种资源联动效应，一方面在奶牛、草场、供应链、技术等方面引进国际先进资源，为国内消费者打造世界品质的产品与服务；另一方面，在新西兰、印度尼西亚、澳大利亚等国家和地区建设生产基地，通过“海外奶源-海外加工-海外销售”完整链条扎根海外市场，让全球消费者爱上中国乳品。

打造世界一流乳业品牌。品牌是产品与消费者沟通的桥梁，蒙牛与中国航天、中国足协中国之队、国际足联世界杯、上海迪士尼乐园、北京环球度假区等知名IP开展全方位品牌合作，在卡塔尔世界杯、女足亚洲杯、北京冰雪赛事等国际舞台上发出中国品牌强音，实现品牌知名度、美誉度显著提升。2022年，蒙牛品牌价值同比增长15%。

积极参与全球乳业治理。目前，蒙牛已成为国际乳品联合会(IDF)、全球乳业论坛组织(GDP)等乳业国际组织高级别成员，携手全球伙伴共同推动解决饥饿问题，探索乳业净零碳之路。蒙牛依托这些平台向世界讲述中国乳企的发展故事、责任故事、绿色故事，致力于提升中国乳业的国际话语权。