尽快形成完整内需体系（提振信心·推动高质量发展）

习近平总书记强调，坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求。

坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。今年的政府工作报告就“着力扩大国内需求”作出具体部署。

代表委员表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。新征程上，大力实施扩大内需战略，把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，我们完全有信心有能力将内需体系培育好、完善好、发展好，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

把恢复和扩大消费摆在优先位置

习近平总书记强调，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

代表委员表示，我国消费市场发展长期向好的基本面没有改变。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等举措，着力促进消费升级和潜力释放。

——增强消费能力，多渠道增加城乡居民收入。

“提升居民消费能力是扩大消费的关键。”江西财经大学校长邓辉代表认为，要多渠道增加城乡居民收入，特别是提高消费倾向高、但受疫情影响大的中低收入居民的消费能力，适当增加消费信贷，支持发展吸纳就业能力强的企业，及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响。

“做大消费蛋糕，归根结底要充实老百姓的钱袋子。”黑龙江省拜泉县大众乡勤俭村党支部委员任淑媛代表介绍，近年来，村里成立了蔬菜种植专业合作社，带动村民致富，很多家庭添置了小汽车、新农具。

——改善消费条件，稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。

“要通过开展新能源汽车下乡、推进绿色智能家电下乡和以旧换新等活动，稳定和提升重点消费，巩固消费基础。”58集团董事长兼首席执行官、湖南省工商联副主席姚劲波代表建议，各类经营主体要增加多样化、多层次的生活服务供给，利用科技手段促进供需有效对接，为人民美好生活添彩。

西藏自治区昌都市委副书记、市长罗庆伍代表介绍，昌都市完善“大集散中心+小转运基地”“大电商平台+小商贸网点”“冷链物流基地+仓储配送节点”等城乡一体化、商贸流通全流程化服务体系，促进商贸物流业提档升级，有力激发居民消费意愿。

——优化消费环境，维护好消费者权益。

“筑牢消费安全防线，消费增长才能有坚实基础。”河南省驻马店市委副书记、市长李跃勇代表说，近年来，全市消费者满意度和经营者诚信度持续增加，接下来将继续完善企业和个人信用体系，健全守信激励和失信惩戒机制，不断推进消费规则完善，营造安全放心优质的消费环境。

进一步发挥投资对优化供给结构的关键作用

政府工作报告提出，“政府投资和政策激励要有效带动全社会投资”“鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。”

代表委员表示，要进一步发挥投资对优化供给结构的关键作用，使投资在促消费、惠民生、调结构、增功能、强后劲、促协调等方面持续发挥支撑作用。

——加强政策协同，完善扩大投资机制。

预算报告提出，“2023年将通过优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，更好发挥政府投资对全社会投资的引导带动作用。”“今年拟新增专项债务限额38000亿元，比上年增加1500亿元。”

南方科技大学副校长金李委员说，各地区各有关部门要加强财税、金融、产业、科技等政策的分工配合，协同发力，撬动更多资金投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

——拓展有效投资空间，补短板、锻长板、增后劲。

适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，加快城镇老旧小区改造……开局之年，有效投资全面发力、向纵深突破。

“今年我们将继续聚焦区域协调发展和新型城镇化，以项目为牵引，推动城乡融合发展、全域高质量发展，健全重点项目并联审批机制、挂图作战协调督办机制，优先保障重大项目用地、资金等要素需求。”广东省珠海市委副书记、市长黄志豪代表说。

补短板、扩内需，广大农村大有可为。国家电网江苏省电力有限公司金湖县供电分公司电力调度控制分中心七级职员吉兰芳代表说，要加大乡村电气化项目投资力度，促进农机产业转型升级。

——调动民间投资积极性，充分激发投资活力。

“要鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。”申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长委员建议，在新基建等领域，可探索将相关项目纳入专项债可用作资本金的范围；在社会民生补短板领域，放宽民间投资市场准入，形成多元化、多渠道供应主体。

形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡

习近平总书记强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。

代表委员表示，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，必须大力实施扩大内需战略，实现社会再生产良性循环。

提升供给体系对国内需求适配性，找准结合点。

三年多来，无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业蓬勃兴起，这既有需求端强劲拉动的因素，也是相关行业和企业在产品服务方面谋求转型的结果。

中央党校（国家行政学院）经济学教研部主任韩保江委员表示，做好当前经济工作，要善于抓住供给侧结构性改革和扩大内需的结合点，比如，建设现代化产业体系，需要加大制造业研发和技术改造的投入力度，这既能形成当期需求，又会在未来产生高质量供给，进一步创造有效需求。

持续推动科技创新、制度创新，突破供给约束堵点、卡点、脆弱点。

“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。”中国科学院赣江创新研究院党委书记、院长齐涛代表说，要以国家重大需求为导向，加强基础研究，着力突破制约产业发展的“卡脖子”技术，推动产业向价值链高端迈进，让高质量源头科技供给赋能赣南革命老区高质量发展。

增强产业链供应链的竞争力和安全性，以自主可控、高质量的供给适应满足现有需求，创造引领新的需求。

辽宁省盘锦市油气资源富集、产业基础雄厚。“我们牢记‘国之大者’，坚定扛起维护国家产业安全政治使命，深入推进石化产业供给侧结构性改革，推动石化产业实现从原油、炼油到有机化工、精细化工的炼化一体化全产业链优化升级。”辽宁省盘锦市委副书记、市长邢鹏代表说。

代表委员表示，我们有全球最完整、规模最大的工业体系，有包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模内需市场，有把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来的制度优势、治理效能，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，中国经济一定行稳致远。

（本报记者袁泉、贺林平、徐驭尧、孙超、刘梦丹参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 06 版）