努力全方位全周期保障人民健康（人民融观察）

健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

过去5年，我们不断提升医疗卫生服务能力，在发展中不断增进民生福祉。城乡居民医保人均财政补助标准从450元提高到610元；住院和门诊费用实现跨省直接结算，惠及5700多万人次；设置13个国家医学中心，布局建设76个国家区域医疗中心。

如何进一步提升基层医疗卫生服务能力？如何推动优质医疗资源区域均衡布局？怎样深化医保改革？如何让科技创新更好面向人民生命健康持续发力？……在人民网开展的2023年全国两会调查中，“医疗卫生”成为热词。今年全国两会上，怎样提升医疗卫生服务能力成为代表委员热议的话题。

代表委员表示，要认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，始终坚持人民至上、生命至上，把人民健康放在优先发展战略地位，深化医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务能力，面向人民生命健康持续发力科技创新，努力全方位、全周期保障人民健康。

让优质医疗资源沉下去

近年来，我国基层医疗服务持续升级，覆盖城乡的医疗卫生服务三级网络不断健全，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

基层卫生人才匮乏、专业能力水平较低是当前制约我国基层医疗卫生服务体系发展的关键因素。“基层医生需覆盖90％以上的诊疗服务范围，完成一般性常见病、多发病的诊治工作。但因医疗条件差、进修提高难、生活条件差、福利待遇较低等原因，职业吸引力不强，留不住人。”中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼代表认为，让优质医疗资源真正“沉下去”，必须加快实施全科医生培养制度与在职人员培训，提高全科医生医疗水平与薪酬待遇，培养一批能够扎根基层的全科医生，如“县管乡用”就是很好的探索。

“留住人才是建好基层医疗卫生服务体系的基础。”复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏委员表示，解决这一难题，基层卫生医疗体系的建设须兼顾效率。一方面，要加强基层医生规培训练，在下基层前去大型医院完成规培；另一方面，也要通过三级联网进行日常的培训和指导，不断提高基层医疗服务能力。

“医联体模式下的远程医疗服务正成为推动优质医疗资源下沉的一个重要举措。”河北省邢台市人民医院党委书记陈树波代表表示，探索建立远程医疗服务政策体系，在现有基础上开展基层医疗机构远程会诊室等建设，推动远程医疗服务向基层医疗机构延伸，实现优质医疗资源共享。

“中医药在疾病预防、治疗、康复中发挥着重要作用，是我国医疗卫生体系的一大特色和优势。”张伯礼代表建议，加大力度建设更注重临床技能的区域中医医疗中心，尤其要在患者流出较多、医疗资源相对欠缺的地区建设区域中医医疗中心，有针对性地补短板、强弱项、强基层。

让分级诊疗有序有效

建立分级诊疗制度是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措。

“当前我国已建立三级分级诊疗体系，但在实践过程中，患者进大医院、找名医的观念根深蒂固。要加快推动三级分级诊疗体系有效运转，实现大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、头疼脑热等小病在乡村解决。”张文宏委员表示，首先要推动优质医疗资源下沉，壮大基层医疗服务能力，充分发挥家庭医生、社区医院的作用。“要让老百姓觉得家门口的医疗很好，能够有效解决问题，遇到疑难杂症也能及时实现向上转诊，逐步改变群众就医习惯。”

“基层医生是居民健康的‘守门人’，基层首诊是防病治病的第一道防线。各地应因地制宜借鉴三明医改典型经验，坚持以‘强基层’为工作主线，持续推进医疗卫生工作重心下移，逐步提升基层首诊和双向转诊比例。”武汉大学公共卫生学院院长、农工党武汉市委会主委缪小平代表表示，要更加注重提升基层医疗卫生机构服务能力、服务质量等“软实力”，提升居民对基层医疗卫生机构的信任度和满意度，让分级诊疗有序有效、“水到渠成”。

陈树波代表建议，加快建设市级区域医疗中心、建立区域联动的分级诊疗体系，打造市—县（区）—乡（社区）联动的分级诊疗服务模式，明确各自分工、实现各司其职，既可以有效解决县级及以下医疗卫生机构服务能力不足的问题，也可以有效发挥市级综合公立医院的优势作用，使群众既能就近看病，又能看得好病。

“要以患者就医需求导向，推动全科、普通科和专科之间分级诊疗服务网络体系建设。”浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安委员建议，推广全科医师首诊机制，强化全科医师在全生命周期健康服务中的职责，“全科或普通科服务应根据居民最方便就诊进行布局，如患者有进一步专科诊治需求，再转诊至上一级专科服务中心或医院。”

让科技创新守护人民健康

面向人民生命健康，科技创新为疾病防治、公共卫生等提供更加精准而全面的支撑。

“当前，通过国家医保谈判，很多进口医疗器械、进口药物价格已大幅度下降。”张文宏委员表示，还要通过自主创新，提升我国自主研制药物、器械的能力，让更多科技成果守护人民生命健康。

中国医学科学院整形外科医院研究中心主任肖苒委员建议，综合评估创新药价值，让源头创新药品获得应有的“创新回报”，鼓励企业开发更高质量的创新产品；以国家需求为导向，以临床需求为目标，进一步完善产学研医结合机制和有关激励机制，把学术研究成果更快、更好地转化成对人民健康有用的产品。

王建安委员建议，加快药品、器械、设备、设施等原始创新、国产化进度，推进医学领域科技成果转化，推动实现医学领域科技自立自强。

“中医药的传承创新发展也是重要组成部分，要加强科技创新，让老百姓用上更多放心药。”张伯礼代表表示，通过大数据、人工智能等数字技术的使用，可以实现中药在生产过程中全程可质量监控、全程可溯源，提升中药的数字化制药水平，同时提升中药研究的现代科技水平，推动中药现代化发展。

（本报记者宋静思、马晨、吴君参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 05 版）