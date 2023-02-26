“中国的抗疫经验具有重要借鉴意义”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

中国3年多来的抗疫防疫历程极不平凡。特别是去年11月以来，中国围绕“保健康、防重症”，不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。接受本报记者采访的国际人士认为，中国以实际行动解答如何高效统筹疫情防控和经济社会发展的世界难题，对全球抗疫具有重要借鉴意义，对全球发展具有重要积极影响。

“共同抗疫、共克时艰，展现出大国担当”

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，3年多来，面对新冠疫情这样的全球性威胁，中国展现出对人民生命安全和身体健康高度负责的态度。从突发疫情应急围堵，到常态化疫情防控探索、全方位综合防控，中国积极有序调整防疫政策，不断提升防控的科学性、精准性、有效性。“中国的抗疫经验具有重要借鉴意义。”

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，中国3年多来抗击疫情的努力和成就堪称典范。中国坚持人民至上、生命至上，高效统筹疫情防控和经济社会发展，打赢疫情防控阻击战，同时尽快恢复经济社会秩序。“中国积极向其他国家包括阿拉伯国家伸出援手，共同抗疫、共克时艰，展现出大国担当。”

德国德中经济、教育和文化协会主席贝恩德·安迈尔表示，中国尽己所能助力各国抗击疫情，以实际行动推动构建人类命运共同体。从提供新冠疫苗，到分享抗疫信息和经验，再到提供口罩、防护服、检测试剂盒等防疫物资，在全球抗疫最吃劲的阶段，中国为有关国家抗击疫情提供了坚实物质保障。疫情仍在流行，病毒还在变异。相信中国将继续在全球抗疫合作中发挥重要引领作用。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。3年多来，中国始终与各国团结协作、风雨同舟，为落实联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献。

曾在湖北大学学习的巴基斯坦留学生苏坦，亲历了中国打赢武汉保卫战、湖北保卫战。他表示，在武汉，他看到了面对疫情挺身而出的医护人员，感受到了中国人民众志成城抗击疫情的决心，敬佩中国所采取的果断措施。“中国为全球抗疫作出了巨大贡献。”

“为全球经济复苏注入更多稳定性和确定性”

“这是人类文明史上的奇迹。”埃及《金字塔报》副总编塔里克·苏努提表示，3年多来，中国与病毒赛跑，先后打赢了武汉保卫战、湖北保卫战、大上海保卫战，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性，掌握了抗疫的战略主动权，展现出的巨大勇气和取得的非凡成就令人赞叹。

曾亲历武汉抗疫的黎巴嫩共产党中央委员阿德汉·赛义德表示，中国根据形势变化科学调整防控举措，新冠死亡率保持在全球最低水平，疫情防控成效有目共睹。“实践证明，中共中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的。中国经济韧性强、潜力大、活力足，中国超大规模国内市场将为世界提供稳定需求。我相信中国将为全球经济复苏注入更多稳定性和确定性。”

阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，中国因时因势优化疫情防控措施，坚持在开放合作中维护全球产业链供应链的稳定畅通，为世界经济复苏发展提供重要动力。去年12月，中国同意将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国。目前已经有不少中国游客通过沙特推出的签证便利措施来到沙特旅游，促进了两国民众相互了解。

巴基斯坦独立新闻社记者穆罕默德·扎米尔·阿萨迪表示，当前，中国不断优化调整疫情防控措施，将重点放在保健康和防重症上，为国际社会树立了榜样。“当前中国经济释放出复苏发展的积极信号，明显提振了全球信心。国际社会期待与中国加强经贸合作，在中国市场寻找更多商机。”

“中国发展将为世界带来更多新机遇”

“我对中国经济发展充满信心，也对中国与中东欧国家未来的合作非常乐观。”波兰前副总理格热戈日·科沃德科表示，中国优化调整疫情防控政策的积极成效不断显现，生产生活加快恢复正常，出入境人员不断增加。“抗疫过程中，中国经济显示出强大的内生动力和韧性，尤其是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断探索新的经济增长点和动力，实现了很多科技创新和商业模式创新。”

哥伦比亚埃斯特尔纳多大学国际关系学教授毛里西奥·克里甘表示，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，不仅稳定了国内经济增长和就业，而且以开放合作为维护全球产业链供应链稳定畅通作出了重要贡献。近期，多家国际投资机构纷纷上调中国经济增长预期。“相信中国经济高质量发展将迈出新步伐，中国发展将为世界带来更多新机遇。”

以色列BIE集团相关负责人伊万表示，随着疫情防控平稳转段，中国经济社会展现出蓬勃的生机与活力。“我们看好中国市场的潜力和发展前景，深耕中国市场的决心更加坚定。”

“中国始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，举全国之力抗击疫情，打赢了大上海保卫战，让我们这些在上海的企业十分钦佩。”新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊表示，随着优化调整疫情防控措施，中国经济持续快速发展，生产生活秩序加快恢复。同时，中国扩大对外开放的红利不断释放，不断优化的营商环境为外企发展提供了更好的土壤和机遇。“纽仕兰是中国蓬勃发展的受益者，我们将继续抓住机遇，与中国市场共成长。”

（本报北京、莫斯科、迪拜、柏林、曼谷、开罗、华沙、里约热内卢2月25日电 记者刘融、曲颂、杨迅、隋鑫、管克江、任皓宇、刘仲华、刘慧、黄培昭、于洋、陈一鸣）

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）