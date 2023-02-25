首届博鳌健康食品博览会召开 植物甾醇成“心”热点

2月22日至24日，在国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司、国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司等支持与参与下的首届博鳌健康食品论坛暨博览会(FHE)在博鳌亚洲论坛国际会议中心举办，来自健康食品行业专家、学者以及企业代表齐聚，开展了一场行业前沿思想碰撞的盛会。

近年来，随着生活质量不断提升，人们对于饮食标准也不断提升，除饱腹外，吃得健康才是重中之重。国家卫生健康委办公厅发布的《成人高脂血症食养指南（2023 年版）》提出，高血脂人群可适当多吃富含植物甾醇、多糖等植物化学物的食物，每日可摄入2g左右植物甾醇。而在本次FHE健康食品论坛中，也专设了植物甾醇专题论坛。

在这场由江南大学至善特聘教授、博士生导师王兴国主持的《植物甾醇与降低冠心病风险》专题论坛中，江南大学食品学院教授、博士生导师常明，益海嘉里杨天奎博士，达能开放科研中心协同健康负责人罗红良博士等人做了专题报告，介绍了植物甾醇的健康功能，近10年临床综述、植物甾醇降低血液胆固醇和冠心病风险的作用机理及临床证据，各国健康功能声称、应用领域、植物甾醇应用的未来展望等。

由于国内健康消费市场的高速发展，人们对健康问题的重视程度也在不断加强，市场需要安全、有效的产品来满足这一需求。针对这一情况，益海嘉里杨天奎博士介绍了该公司推出的植物甾醇系列产品。产品引进先进超临界工艺生产，这一工艺不使用催化剂、反应时间短、转化率高、自动化程度高，且采用物理结晶技术，从天然食用植物油分离得出。同时，最新推出的二代植物甾醇磷脂固体饮料，解决了分散性问题，可提升消费者的使用体验。

根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国植物甾醇（植物固醇）行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，植物甾醇可以广泛应用在医药、保健品、食品、饲料、化妆品等领域。2021年，全球植物甾醇市场规模约为8.9亿美元；预计2022-2027年，全球植物甾醇市场将以8.9%左右的年均复合增速增长，到2027年市场规模将达到14.8亿美元。“相信随着植物甾醇功效的认知度的提升，将具有非常广泛的应用和普及。”杨天奎指出。