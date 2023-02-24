从培养网络素养入手 防止未成年人沉迷游戏

2月13日，2022年度中国游戏产业年会未成年人守护分论坛暨提升未成年人网络素养研讨会在广州举行。行业主管部门、行业协会、企业代表、专家学者等围绕论坛主旨展开讨论，助推未成年人网络素养提升工作迈上新台阶。

2021年8月，国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求网络游戏企业大幅压缩向未成年人提供网络游戏的时间，并重申严格落实网络游戏账号实名注册的要求。

随后，中宣部等部门围绕防止未成年人沉迷网络游戏实施了一系列有效举措，游戏行业积极响应，防沉迷工作取得良好成效。

中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布的《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》显示，超七成未成年人每周游戏时长在3小时以内，未成年游戏用户群体整体消费水平处于低位，超过86%的家长对新规的执行效果表示满意。

报告同时提出，未成年人保护工作需多方协同，社会应注重培养未成年人健康的网络习惯。

“未成年人保护是一个综合的社会性问题，不能简单采用一刀切的办法。” 中国青少年研究会副秘书长、中国青少年研究中心研究员孙宏艳研究发现，孩子玩游戏的时长并不是最本质的问题，有的孩子沉迷玩游戏，有的孩子没有沉迷，更多原因在于孩子的成长环境。

孙宏艳提出，应该对未成年人进行网络素养教育。“现在的未成年人都是网络时代的原住民，我们没有办法把孩子跟数字生活切割开来。”孙宏艳认为，不能只把眼光放在未成年人玩游戏的时间上，更重要的是关注孩子的生活环境，让孩子在健康的环境下成长。

中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室副研究员熊皇也持相同观点。“除了网络游戏外，未成年人还面临着个人信息保护、网络霸凌以及各种复杂的意识形态冲击等问题，因此最为重要的有力抓手之一是提高未成年人的网络素养。”他说。

未来如何进一步加强保护未成年人的力度？熊皇建议，相关方应加强协同联动，既要合力做好顶层设计，补齐未成年保护的短板；又要根据区域发展等特征进行分类的网络素养培养，实行精准保护。

随着未成年人保护工作迈向全新阶段，以腾讯游戏为代表的厂商也开始探索更多元、更细致、更具建设性的未成年人保护工作解决方案，推动建设更为成熟的未成年人保护生态。

中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然表示，要深刻认识未成年人保护工作的重要性，坚决贯彻落实主管部门的各项要求，在巩固现阶段成效的基础上，进一步丰富未成年人保护的手段，提升保护的水平。