“不仅送商品，还能送服务”（网上中国）

安徽省宿州市泗县佳美超市的工作人员根据线上订单分拣商品。

新华社记者 黄博涵摄

外卖送药送餐、线上预约保洁、观看直播抢券……从餐饮消费到休闲娱乐，从家政服务到干洗熨烫，本地生活服务正通过丰富的商品和高效的物流等，深度连接商家与消费者，在加速拥抱“数字化”的同时，带来“即看、即点、即达”的全新体验。

边看探店直播边下单

“前几天不小心划破了手，家里不巧没有创可贴，就在美团外卖平台下单了一盒，大概20分钟就送到了！”深圳市民方女士说，“除了医疗药品，像五金零件、洗漱用品等都可以实现送货上门。互联网让生活更方便了，不仅送商品，还能送服务，比如下单洗衣、请小时工等。”

“疫情加快了生活服务业的线上化趋势，也让老百姓适应了这种全新消费模式。”上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭接受本报采访时说，通过互联网平台，人们获取本地生活服务的便利性、及时性得到了大幅提升。

面对潜在的巨大空间，互联网企业纷纷入局。货拉拉推出同城“门到门”跑腿业务，生鲜电商叮咚买菜开起了早餐店，高德地图向出门生活服务平台转型……此外，一些短视频平台以“探店”这一形式迅速切入本地生活新市场。

“我以前去游乐园，要先搜索游玩攻略，再决定要不要买票。”上海市民王女士举例介绍，通过观看“探店”直播，可以直观了解游乐园的现场情况，直播界面会弹出门票购买链接，看后可以直接下单。

业内人士认为，不断丰富的产业业态，为消费者提供了更多定制化、个性化的消费体验。未来，会出现多样化的数字消费场景。

“30分钟万物到家”

互联网创新与数字化普及，为许多生活服务业商户转型升级创造了良好机遇。

“叮——您有一笔新的外卖订单，请及时处理！”在北京市朝阳区八里庄街道的2元起超市，这样的提示音每隔一段时间便会响起。

“我们店最忙的时候，一天要接两三百单，只有把线上接单的程序关闭，才能抽出点时间吃口饭。”店主邹国忠告诉本报记者，2020年，有着多年线下实体店经营经验的他开了这家店铺。后来，他敏锐察觉到“30分钟万物到家”的网购趋势，便果断上线美团外卖。

“例如搬家用的纸箱子、胶带，这些商品一开始店里并没有，直到不少线上顾客打电话来问，我才开始进货。”邹国忠介绍，美团外卖的后台系统会定期在不同节点做商品推荐，比如春节时贴春联的胶水、开学季需要的文具等。进货时，他会把商品及时录入，每天在后台系统查看订单量、销售额、商品库存，以便及时补货。

邹国忠说，这种线上线下融合发展的模式，非常适合经营时间灵活的小超市、杂货店。目前，线上订单已占到了他们超市整体订单的六成左右，店里的主要消费者也从周围几百米的街坊，扩大到了附近5公里的居民。

“中国服务业过去高度依赖人工，今后，本地生活服务业数字化、信息化、智能化会成为大趋势。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微说，要通过数字科技的赋能，让本地生活服务业从过去的传统劳动力和小规模资本，变成借助科技、创新和高素质人力资源，实现真正的转型升级。

“花钱买服务”消费增多

专家认为，随着行业数字化升级及选择“花钱买服务”的消费者增多，本地生活服务业的就业前景广阔。记者了解到，在互联网平台家政保洁的从业者中，有不少人会介绍亲朋好友从事本职业，折射出其对自身职业的认同感正不断增强。

不可忽略的是，行业内的部分职业仍存在一定的就业门槛。“网约车司机、视频主播等新就业形态带来的招聘规模上升比较快，但是由于这些职业存在一定的门槛，所以此类就业人群的供给还是不足。”58集团副总裁周迎梅说。

同时，作为新就业形态劳动者群体，线上本地生活服务人员日常承担着较繁重的工作，且部分中小商家的劳动者因接单情况不稳定，又带来心理上的负担。

“下一步，有关部门要更加关注相关从业者的生活、工作状态。”陆铭建议，应在城市中修建更多可容纳相关人员休憩的公共空间，并尽可能加快从业者的市民化进程。“对于短期内无法获得当地户籍身份的从业人员，也要尽量在子女教育、住房安置等方面，促进其均等化享受本地公共服务。”