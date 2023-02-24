让老旧小区既“好看”又“好住”

“你看，老围墙变成了文化墙，旧楼栋装上了新电梯，小区还建了文化亭、添了座椅……”2月22日，四川渠县，在渠江街道胜利社区半边街住了二十几年的居民代庆辉谈起小区改造后的新变化，一脸自豪。

代庆辉所居住的小区建于1995年，是典型的老旧小区，路面破损、管网老化、缺少电梯等问题成为数百户居民的心病。

去年以来，渠县从解决民生实事、破解“五难”问题、整治群众最不满意的10件事等方面着力，解决群众急难愁盼问题。

去年3月，半边街小区改造工程开工。飞线入地、管网更新、外立墙面、安装电梯等外露“面子”提质改造，与雨污分流等地下“里子”功能升级同步推进，使得代庆辉所居住的小区实现了既“好看”又“好住”。

对于老旧小区的改造，渠县并不是简单地修修补补，而是在改变“面子”的同时，着力提升“里子”。在每个改造后的老旧小区里，都有一面耀眼的文化墙，通过壁画、宣传栏等形式宣传社会主义核心价值观、红色文化、孝廉文化等，整体造型简洁明朗，成了一道亮丽的文化风景线。

“我们在这里开了10多年的店，由于年代久远，以前看起来很老旧，改造后环境条件好了太多，对我们商家来说真是一项实实在在的民生工程。”在渠县商业步行街，一火锅店老板陈女士满脸笑容地说，经过数月的改造升级，街道路面干净整洁，商铺招牌统一规范，管网、照明、安防等设施升级完善，这条充满人间烟火气的商业街已成为渠县旧城改造的标志性项目。

目前，渠县已开工改造老旧小区85个，安装电梯170部。

结合老旧小区改造，渠县还对“确权办证、物业服务提升、惠民政策兑现”等民生领域难题开展了专项整治行动。去年，已解决1.55万户住户办证难题，发放民政救助资金3.6亿元，惠及困难群众14万余人，发放社会救助资金4.92亿元，民生支出占公共财政支出70%以上……

渠县县委书记王飞虎表示，渠县将紧盯城市基础设施短板，办好每一项民生实事和民心工程，努力让发展更有温度，提升居民的幸福感和满意度。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 14 版）