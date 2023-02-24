补齐普惠托育服务短板（无影灯）

党的二十大报告提出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。针对百姓关切的“托育难”问题，江苏等地积极探索各种形式的普惠托育服务，促进婴幼儿托育服务规范化发展。一项项暖心举措，补齐了民生保障短板，提升了千家万户的幸福感。

0—3岁是生命成长的关键时期。作为婴幼儿照护的重要组成部分，托育服务是一项重要民生工程，也是促进三孩政策落地的关键配套措施。当前，我国托育服务仍然处于起步阶段。一是托育服务需求旺盛与供给不足的矛盾突出。目前我国3岁以下婴幼儿约有4200万，但是现有托育服务供给缺口较大。二是市场需求与机构空置现象并存。当前市场上的托育服务机构，收费价格普遍偏高，服务质量参差不齐、服务对象主要是2岁以上幼儿，服务资源分布极不均衡，无法满足群众期待的安全质优、价格可承受、方便可及的托育服务需求。三是托育服务发展的堵点难点仍然存在。虽然不少社会力量想加入托育市场，但支持政策体系尚待完善，发展环境不够优化，专业人才队伍严重不足，有效监管机制尚不健全。因此，必须加快发展普惠托育服务体系，解决人民群众的急难愁盼问题。

增加普惠托育服务总量供给。我国托育服务体系建设总体上仍处于“起步期”，托育服务业态规模偏小，对于政策扶持、投资引导的需求也更加迫切。因此，要通过实施好“一老一小”整体解决方案、公办托育服务能力建设项目和普惠托育服务专项行动，在各地托育服务体系发展中发挥政策引导作用，带动省、市、县各级政府基建投资和社会投资方向。针对当前托育服务供给总量不足的现实，按照“盘活存量、扩大增量”的思路，鼓励社会各种力量进入托育市场增加供给总量。一方面，盘活现有资源，鼓励有余力的幼儿园延伸2—3岁幼儿托育服务，扶持原有的家庭托育点；另一方面，新增居家办公方便可及的托育服务，增加用人单位提供福利性托育服务的积极性，拓展社区托育服务功能，为老百姓提供“家门口”的服务。

降低托育机构运营成本。社会力量发展普惠服务面临高成本压力，需要建立合理的成本分担机制。托育机构对室内外环境、设施设备、人员配置等要求较高，需要相对较高的投入，同时社会资本普遍面临选址、融资等难题以及建设运营成本高等风险。仅仅依靠社会力量，很难提供质量有保障、价格可接受的普惠服务。因此，政府应通过完善土地、住房、财政、金融、人才等支持政策，降低普惠托育机构成本。同时，下调用电、用水、用气价格，实行税费优惠等政策，帮助纾缓托育机构的运营压力与实际困难，调动托育机构的积极性。

提升托育服务质量。人力资源能力建设薄弱，是托育服务质量发展的瓶颈。针对现有的人力资源存量不足、缺乏相应的培训标准、职业资格认证门槛低等问题，加快培养托育服务专业人才，逐步实行托育从业人员职业资格准入制度，坚决守住安全健康底线，让家长放心地把婴幼儿送到托育机构。

希望各地各部门以满足婴幼儿家长需求为导向，从供给侧改革精准发力，加快推动普惠托育服务体系发展，缓解群众生育养育焦虑，进一步释放生育政策红利，更好地满足人民群众多样化、个性化的托育需求，努力推动实现“幼有优育”的目标。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 19 版）