“刷脸”领域多，加把“安全锁”

江苏省常州市新北区龙虎塘街道中心幼儿园（盘龙新区）依托当地智能传感特色产业的科技力量，设计建造了“智趣育”校园，孩子们可以在教室、活动室、阅览室等场所体验到科技的智能乐趣。图为老师在指导小朋友通过“人脸识别+语音互动”的云上借阅系统借阅图书。

新华社记者 杨 磊摄

刷脸支付、刷脸开门、刷脸乘车……如今，人脸识别技术被广泛应用于安防、金融、医疗、支付等诸多领域，给人们的生活带来便利。但人脸识别技术也存在信息泄露、过度滥用等问题，如何让“刷脸”既方便快捷又安全合规，成为业界关注的话题。

“只需几秒就能通过”

今年春节，成都市民王先生一家三口乘高铁返乡过年，王先生坦言刷脸出行带来了诸多便利。“春运期间正逢出行高峰，以往要预留较长的时间来取票、验票。现在刷脸进站不用纸质票，我们面向屏幕，只需几秒就能顺利通过，出行更加便捷、省时。”

人脸识别技术在高铁站、机场、地铁站等出行场景里的应用越来越广泛，人脸识别系统可以实现实名制验票、安检自助操作，为人们出行提供方便，提升站台运行效率。

随着人脸识别技术的普及，其应用场景也在逐渐拓展。在智能家居领域，人脸识别技术满足了消费者更高的生活品质追求。

家住上海的杨先生乔迁新居后购入了一款人脸识别智能门锁，他兴奋地分享使用体验：“这款智能锁外观上与指纹锁没有太大差别，安装后绑定手机APP录入人脸信息，就可以准确且快速地识别人脸解锁，即便在晚上光线昏暗时也不受影响。现在，当我双手提着东西需要开门时，不用弯腰放下了，只需站在门前1秒就开门，高科技产品的确好用！”

大量应用于安防金融领域

近年来，在相关政策支持下，人脸识别技术在智慧城市、公共安全、轨道交通、政府治理等多个领域落地，行业发展迅速。其中，安防和金融是人脸识别技术最主要的应用领域。

记者了解到，海康威视是安防龙头企业，在人脸识别领域拥有规模优势，其人脸识别产品主要为“明眸”系列人脸识别产品，广泛应用于社区、园区、楼宇等场景。“访客在园区可刷脸入园，实现无纸化通行；居民在社区可刷脸解锁，进出安全方便。”海康威视相关负责人介绍，“明眸”系列人脸识别产品不仅能让通行变得更高效智能，也有利于提升公共安全系数。

据悉，互联网巨头在人脸识别技术赛道展开激烈竞争，与此同时，一些技术类公司凭借自身优势在擅长领域深度布局。例如商汤科技侧重金融、安防、移动互联网和手机领域，依图科技侧重金融、安防、医疗和交通领域等。

严格规范人脸信息管理

“使用某些软件时，我如果不同意采集人脸信息，软件就不能使用”“手机进入人脸识别区域却没有提醒，我的人脸信息未经同意就直接被收集了”“采集后的脸部信息如果被商家倒卖怎么办？”……打开手机银行、购物软件、出行APP，人们常常被“刷脸”，不少网友对人脸信息过度使用、信息易泄露表示担忧。

人脸信息是具有唯一性的生物识别信息，如果被不法分子窃取利用，能破解人脸识别的验证程序，侵害他人的隐私、名誉和财产，后果严重。因此，人脸信息的采集与管理需要严格规范。

对于如何防止人脸识别技术过度滥用，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，人脸识别不单是涉及人的长相，还关联着个人财产、家庭关系等信息。在用户隐私协议中，不能仅用一句话简单说明要保护个人信息，还应当载明在什么情况下采集个人信息、如何采集、如何使用、如何删除等内容。

为了支持、规范行业发展，国家有关部门出台了《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》等政策。与此同时，社会力量在积极推进人脸识别技术的合规使用。例如，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所发起“可信人脸应用守护计划”，联合多家企业、法律机构和学术团体，共同推动人脸识别行业合规发展。专家认为，人脸识别技术在众多应用场景中让用户受益，既要推动其不断创新进步，也要把人脸信息的安全放在重要位置。