四川省全力推动未成年人保护高质量发展

2月17日，在成都市金堂县金山公园内，四川首个未成年人网络保护促进会实践基地揭牌，“清朗·金心护苗”未成年人网络安全保护与教育活动也正式启动。

与此同时，在100公里外的青城山下，七一青城山学校和青城小学的同学们正跟着青城派掌门人刘绥滨学习青城武术。

青城武术也可以提升未成年人的素质素养？“不要小看它，作为国家级非物质文化遗产的青城武术，以双端腰、龙虎斗、百步穿杨等一系列内涵深厚的武术动作，填补了学校对于‘综合拓展’方面的空缺，并制定出一套的教学体系，让未成年人在寓教于乐中强身健体。”刘绥滨说。

未成年人保护的探索模式，不只是青城武术，在四川共建未成年人守护的大生态下，更多模式正在高质量生长。

“玉山白雪飘零，燃烧少年的心，使真情溶化成音符，倾诉遥远的祝福……”在四川国际童声合唱团2023新春音乐会上，孩子们纵情放歌，充分展现出了四川未成年人良好的精神风貌和各地童声合唱艺术与教研领域的新成果。

不仅如此，四川还大力推广国学吟诵进校园活动，让更多学生通过学习吟诵契入传统文化的大门，从而丰富未成年人精神文化需求，进一步带领广大少年儿童体会传统文化之美、读书之美。

从法治层面来看，四川省高度重视未成年人健康成长。目前，四川省高级人民法院牵头建立社会调查、社会观护等机制，在部分学校派驻了法治副校长，通过强化与家长的沟通联系，为家长提供家庭教育指导，以法律护航未成年人健康成长。2022年1-5月，全省法院在995件涉未成年人案件中开展了家庭教育指导工作，对776名父母或者其他监护人予以训诫或者责令接受家庭教育指导，发出家庭教育指导令、家庭教育责任告知书、提示书941份。

当下，四川正按照强国有我成长行动、家庭监护提能行动、清网整治护航行动、爱心圆梦温暖行动、法治护苗关爱行动和护苗力量提升行动“六大行动计划”，全力推动四川省未成年人保护高质量发展，在社会各界共护未成年人健康成长的良好环境下，爱苗、护苗的城市氛围也将变得更加美好。（王凡）