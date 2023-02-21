专家热议：推动技术创新应用和相关学科快速发展

2月18日，由人民健康联合重庆市卫生健康委主办，重庆市医院协会、重庆市医科大学附属第一医院协办的“2022公立医院高质量发展经验总结交流会暨典型案例发布仪式”在重庆举办。在主题为“加强专科能力建设 推进公立医院高质量发展”的平行论坛上，多位专家围绕相关主题展开讨论与交流。

“加强专科能力建设 推进公立医院高质量发展”平行论坛现场

清华大学医院管理研究院常务副院长、人民健康公立医院高质量发展研究中心首席专家张宗久以我国完全自主知识产权大型医疗设备——“海扶刀聚焦超声肿瘤治疗系统”为例，讲述了临床医疗新技术应用和自主研发领域的“中国创新力量”。他认为，对于现代医学发展，我国科研工作者的贡献和原创性是非常可贵的。在此基础上，还要不断努力，完善医疗创新标准体系建设，加强技术平台开发，并在转化应用层面持续下功夫，推动中国技术走向世界前沿。

据了解，“海扶刀”聚焦超声肿瘤治疗系统利用超声波的组织穿透性和可聚焦性，超声波聚焦的焦点产生的高温可瞬间消融体内肿瘤组织，无需开刀便能实现微无创手术。

超声医学工程国家重点实验室主任王智彪说：“从大创到微创，再到微无创，是医学技术发展的趋势，也是患者的需求。”他认为，以聚焦超声消融手术为代表的“微无创”技术，体现了临床治疗的人文关怀，微无创医学的探索发展也有助于推进医院学科建设。随着5G、人工智能等新兴技术的发展，微无创医学在远程支持、精准医疗、数字化诊疗等方面也令人期待。

重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣分享了关于构建微无创医学影像诊疗中心的思考。他提出，微无创未来发展必须要在精确的诊断基础上，才能够进行精准治疗。对此，医院要立足医学影像平台，打通“诊”和“疗”一站式服务，在影像大平台上对患者进行及时、精准治疗，促进微无创医学影像诊疗发展。他建议，构建微无创医学影像诊疗中心要以平台为支撑，以技术为先导，采用统一管理、同质化运行模式。同时，要建立放射科+临床科室+麻醉科多学科诊疗模式，并通过数字化进行全程管理，“一站式”服务助力实现精准诊断+微无创治疗。

“聚焦超声消融技术起源于重庆，发展在四川，已经走向了世界。”遂宁市政协副主席、遂宁市中医院·遂宁市妇幼保健院院长何佳在《聚焦超声消融技术助推中医院高质量发展》主题分享中介绍，聚焦超声消融治疗恶性肿瘤已成为医院享誉省内外的龙头技术。围绕适应症探索、与现代医学的融合、与中医药理论与实践的融合，医院也在推动技术的创新发展。“医院科室只有找到精准的技术方向，才有可能实现弯道加速，甚至弯道超车。要依托特色技术，扩大医院影响力，提升医院竞争力，助力高质量发展。”何佳说。

四川大学华西第二医院院长刘瀚旻以儿科学科为例，分享了他对学科发展的思考。他认为，建设学科平台可以有效解决学科发展中遇到瓶颈问题。平台的建设目的是基于优化管理，协调学科部门的技术优势，以服务对象为中心整合打造集约串联的服务链条模式。刘瀚旻提出了“高水平维持传统学科”“高强度扶持优势学科”“高速度发展新兴学科”“三高”学科发展策略，并指出三类学科间的位置不是固定不变的，创新的传统学科可以共享优势和新兴学科定位；冲劲十足的优势学科也可以共享新兴并逐步成为传统学科。

“医院的发展一定是依托学科发展，要加强医疗机构科技创新原创度和转化度，推进医学科研创新，促进学科发展。”重庆医科大学附属第二医院院长赵晓东认为，一项技术发明往往能带动一个领域、一个学科及一套理论的产生与发展，能够解决以前解决不了的问题。他说：“以‘海扶刀’聚焦超声肿瘤治疗系统为例，该设备就是原始创新科研产学研用联动的生动体现。科技创新是学科建设的必由之路，医院一定要‘走出去’‘引进来’，加强学术合作交流的广度和深度，推动技术创新应用和相关学科快速发展。”

超声医学工程国家重点实验室副主任石丘玲作《以患者为中心的研究》主题分享，介绍了临床科研支持及患者报告结局（Patient-Reported Outcome, PRO）应用基础研究相关成果。“PRO根植于‘以患者为中心’的理念，是患者本人对自身症状、功能和生活质量等健康状态的评估，能够为临床辅助治疗、患者管理以及临床科研创新提供指导。”石丘玲说：“要用患者声音促进临床关怀，秉承‘治疗——让病人受伤害最小’理念，真正让临床研究、临床实践为患者带来获益。”

在讨论环节，佛山市中医院党委书记张斌、阜阳师范大学附属第一医院（阜阳市妇女儿童医院）院长王荣刚、广东省第二人民医院院长瞿红鹰、重庆海扶医院院长张炼围绕“创新医疗技术助力专科能力建设 推进医院高质量发展”进行探讨交流。